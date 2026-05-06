Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: Magyarország visszaadta Ukrajnának az aranykonvoj összes pénzét – „Hálásak vagyunk”

Ukrajna visszakapta azokat a pénzeszközöket és értéktárgyakat, amelyeket a magyar hatóságok még márciusban foglaltak le egy ukrán pénzszállító akció során – erről számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalon. Zelenszkij szerint a lefoglalt vagyontárgyak az ukrán állami takarékbankhoz, az Oscsadbankhoz tartoztak. Az ukrán elnök azt írta, hogy a magyar különleges szolgálatok márciusban nemcsak a szállított értékeket foglalták le, hanem az ukrán aranykonvoj személyzetet is őrizetbe vették.

Fotó: Oschadbank / Facebook

Kijev korábban elérte az érintett emberek kiengedését, most pedig az eszközök is „teljes egészében” visszakerültek ukrán területre. Zelenszkij nem közölte, pontosan mekkora összegről vagy milyen értéktárgyakról van szó, de

az ukrán elnök külön köszönetet mondott Magyarországnak a „konstruktív hozzáállásért” és a „civilizált lépésért”.

Az Oscsadbank Ukrajna egyik legfontosabb állami pénzintézete, amely a háború alatt kulcsszerepet játszik az állami pénzügyi műveletek és a lakossági kifizetések lebonyolításában. Egy ilyen szállítmány lefoglalása nemcsak politikai konfliktust jelenthetett, hanem pénzügyi és biztonsági kérdéseket is felvetett, különösen egy háborús helyzetben működő bank esetében.

Az áprilisi választások után Zelenszkij szinte rögtön tárgyalni akart Magyar Péterrel az ukrán aranykonvoj ügyéről. Akkor még egyértelműen az volt Kijev álláspontja, hogy a kétes eredetű pénzt ellopták tőlük, és mindenképp vissza szeretnék szerezni. Zelenszkij ennek kapcsán jelezte, hogy tárgyalni szeretne a parlamenti választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel – írta akkor az Ukrajinszka Pravda. A kétes eredetű szállítmányt a magyar állam hatóságai márciusban megállították és lefoglalták, amikor azt Magyarországon keresztül akarták szállítani. Az ukrán elnök azonban még ennél is tovább ment, szerinte ugyanis ezeket a pénzeket „Orbán Viktor egyszerűen ellopta” tőlük.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) válaszolt Andrij Pisnyij, az Ukrán Nemzeti Bank elnökének levelére, amelyben az ukrán fél támogatást kért az Oscsadbank készpénz- és aranykészletének Magyarország általi elkobzása ügyében.

A válaszlevélben az EEAS elismeri, hogy az incidens körülményei sajnálatosak.

Ugyanakkor hangsúlyozza: az európai uniós jog nem szabályozza a tagállamok nemzeti hatóságainak eljárását ilyen esetekben, és nem terjed ki a vagyon esetleges lefoglalására sem.

A szolgálat szerint az ügy „úgy tűnik”, összefüggésben áll a pénzmosás elleni küzdelemmel – ez volt a magyar hatóságok hivatalos indoka az elkobzásnál.

Hozzátették továbbá, hogy bármely, a tőkemozgást korlátozó intézkedésnek törvényes közérdeken kell alapulnia, és arányosnak kell lennie a kitűzött céllal. A levél zárásaként az EEAS közölte, hogy mind az Európai Bizottság, mind pedig az Európai Külügyi Szolgálat továbbra is értékeli az ügyet, figyelembe véve az ukrán hatóságoktól a közelmúltban kapott kiegészítő információkat is.