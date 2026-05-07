Európa nem változik – a fegyverkezésben is széthúz, különutas nukleáris programok indultak be
Európa „atomizálódik” – azaz számos európai állam gondolkodik atomfegyverek kifejlesztésén. Technikailag ez a legtöbb iparilag a fejlett kategóriába sorolt állam számára nem jelent kihívást. Hogy értelmes dolog-e milliárdokat belefeccölni? – az már más kérdés más kérdés.
Európának alig pár száz nukleáris fegyvere van. A potenciális ellenfélnek, Putyin Oroszországának – hivatalosan – körülbelül hatezer atomfegyvere van. Hogy ebbe beleszámítják-e a „kicsiket”, a Hiroshima felett 1945-ben robbantotthoz hasonló pusztító erejű taktikai atomfegyvereket – nem tudjuk. E sorok írója még nem látott olyan felsorolást amelyben kategorizálták volna az atomfegyvereket
- taktikaiakra,
- néhányszor tíz kilotonnásokra és
- stratégiaiakra, több száz kilotonnásokra, valamint
- megatonnás óriásbombákra.
Így csak becslésekre hagyatkozhatunk.
Az USA-nak már a kubai rakétaválság idején, a múlt század hatvanas éveiben 25-27 ezer atom-robbanófeje volt.
A Szovjetunió ezt a számot a hetvenes évek végére érhette el. Azaz ma az oroszoknak a hivatalosan bevallott ötezerhatszáz-hatezer darab mellett lehet, hogy van még három-négyszer hatezer darab nem bevallott, raktárban porosodó nukleáris fegyvere.
A cél és az eszköz - hogy jut el a célig az atomfegyver?
Ezzel és a ténnyel szembeállítva, az atomfegyverrel rendelkező nyugat-európai államok területe elenyészően kicsi a világ legnagyobb államához, Oroszországhoz képest, kérdéses, hogy Nyugat-Európának érdemes-e katonailag szembeszállni Moszkvával?
Ha akarná, Magyarország is néhány év alatt ki tudna fejleszteni egy taktikai, fissziós (atommag-hasadáson alapuló láncreakciós) néhány kilotonna erősségű atomfegyvert.
Ám a kifejlesztett robbanófejet el is kell juttatni a célig – az európai államok esetén ez nagy valószínűséggel Oroszország (és esetleg a Moszkvával szövetséges Belorusszia) iparának nagyságrendje. Ez jelenti a fő problémát. Repülőgéppel legfeljebb úgy lehet atom-robbanófejet célba juttatni, ha a gép egy rakéta első fokozatának szerepét tölti be, elindítja az atom-robbanófejes cirkálórakétát, taktikai ballisztikus rakétát. (Atom-robbanófejen ma már elsősorban a termonukleáris, több lépcsős, fúziós, atommag-egyesítésen alapuló láncreakciós magfegyvert értik. A köznyelvben azonban mindezt „atomfegyverekként” emlegetik.)
Az oroszok már rég megoldották
Ezt, a repülőgépet, mint az atomrakéták első fokozatát alkalmazó módszert csinálják az ukrán háborúban az orosz, immáron több évtizede szolgáló, nem a legújabb, de bivalyerős két motorral repülő MiG-31K nehéz vadászgépek, amelyek atom-robbanófejjel is felszerelhető, de az ukrán háborúban eddig kizárólag hagyományos repesz-romboló, üzemanyag-levegő keverék alapú, vagy kazettás robbanófejet juttattak célba.
- Az Iszkander-M taktikai ballisztikus rakétáról van szó amelynek súlya majdnem négy tonna, hatótávolsága ismeretlen.
- Hivatalosan benne van a korábban egyezményekkel szabályzott 500 kilométeres korlátban (földi indítás esetén).
- Ha légi indítást alkalmaznak (mint az Iszkander-M esetében), a rakéta maximális hatótávolságát minimum 100 kilométerrel megnövelhetik.
Visszatérve az európai atomfegyver-fejlesztésekre ennek a programnak a fenti „hordozóeszköz”-probléma miatt csak a legnagyobb hadiiparú és beruházási eszközökkel rendelkező európai államoknak, elsősorban Németországnak és Olaszországnak van esélye.
Ami a hordozóeszközt illeti,
Németország már a második világháború utolsó szakaszában rendelkezett taktikai ballisztikai rakétákkal
(és feltehetően meg voltak a tervek az „amerikai” rakéta, az interkontinentális ballisztikus rakéta – mai angol betűszó fogalommeghatározással ICBM megépítésére is.) A V-2 hordtávolsága 300-320 kilométer volt, ami körülbelül megfelelt a mai taktikai ballisztikus rakétákénak.
Európa magára maradt – atomfegyverek nélkül
Országonként a helyzet a következő: az USA NATO-ból való kiválása ma még szinte felmérhetetlen és megoldhatatlan problémák (mint a ballisztikus rakéták elleni védelem megszervezése) elé állítaná a magára maradt Nyugat-Európát, amelynek közös rakétavédelmében szinte kizárólagos szerepet játszanak az amerikai rendszerek.
A tengeri (hadihajókra) telepített Aegis és ennek szárazföldi változata, az ugyancsak az amerikai haditengerészet által üzemben tartott Aegis Ashore rövid és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták ellen védő rakétarendszerek (BMD)
- a romániai Deveseluban 2016 óta, míg a
- hatalmas késéssel elkészült hasonló északkelet-lengyelországi Redzikowoban tavaly óta védik kontinensünk nagy részét az Oroszország, Kína, Irán, Észak-Korea felől esetleg indított rakétákkal szemben.
Ezt a rendszert kiegészítendő)a nagyobb nyugat-európai államok, amelyek anyagi lehetőségei megengedik: saját, igaz, kevésbé hatékony rakétavédelmi rendszert állítanak fel. Ilyen például
Németország, amely izraeli-amerikai közreműködéssel, az Arrow-3 ellenrakétára építve létesít saját védőrendszert.
Ennek első eleme (a feltehetően Berlint védő) a brandenburgi Schönewalde-ban telepítve már elérte a működőképesség első fokozatát – írta a Tagesschau című lap.
A különutas franciák
Franciaországnak – mint az egyetlen EU-tagállamnak - saját atom-ütőereje van, amely mintegy 290 nukleáris robbanófejből áll.
- Ezek nagy része (240 robbanófej) a négy francia tengeralattjárón elhelyezett és onnan indított ballisztikus rakétákon van.
- Továbbá 50 robbanófejet a francia Dassault művek által gyártott Rafale vadászbombázókon elhelyezett légi indítású cirkálórakéták juttatnak célba.
- A franciáknak a hidegháború zárószakaszában (1991-1992) 540 nukleáris robbanófejük volt, amit később jelentősen csökkentettek, de a célba juttatási eszközöket korszerűsítették.
A hagyományos francia bizalmatlanság a NATO és (kisebb mértékben) Európa iránt arra vitte a párizsi stratégiai tervezőket, hogy saját, francia rakétaelhárító rendszereket hozzanak létre.
Sky Defender néven a francia fegyverkonszern, a Thales saját integrált lég- és rakétavédelmi rendszert készít elő.
Párizs az olaszokkal szövetségben az eddig Európával, a többnemzetiségű MBDA vállalkozással közösen gyártott SAMP/T (Mamba) közepes hatótávolságú lég- és rakétavédelmet szolgáló rakétáit most tovább korszerűsíti. Az új fegyverrendszer neve SAMP/T NG – és 2035-ig bevetésre készen kell állnia.