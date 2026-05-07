Európa nem változik – a fegyverkezésben is széthúz, különutas nukleáris programok indultak be

Európa „atomizálódik” – azaz számos európai állam gondolkodik atomfegyverek kifejlesztésén. Technikailag ez a legtöbb iparilag a fejlett kategóriába sorolt állam számára nem jelent kihívást. Hogy értelmes dolog-e milliárdokat belefeccölni? – az már más kérdés más kérdés.

Kínai interkontinentális ballisztikus rakéta - Európa jócskán lemaradt az atomfegyverek fejlesztésében / Fotó: VCG via Reuters Connect

Európának alig pár száz nukleáris fegyvere van. A potenciális ellenfélnek, Putyin Oroszországának – hivatalosan – körülbelül hatezer atomfegyvere van. Hogy ebbe beleszámítják-e a „kicsiket”, a Hiroshima felett 1945-ben robbantotthoz hasonló pusztító erejű taktikai atomfegyvereket – nem tudjuk. E sorok írója még nem látott olyan felsorolást amelyben kategorizálták volna az atomfegyvereket

taktikaiakra,

néhányszor tíz kilotonnásokra és

stratégiaiakra, több száz kilotonnásokra, valamint

megatonnás óriásbombákra.

Így csak becslésekre hagyatkozhatunk.

Az USA-nak már a kubai rakétaválság idején, a múlt század hatvanas éveiben 25-27 ezer atom-robbanófeje volt.

A Szovjetunió ezt a számot a hetvenes évek végére érhette el. Azaz ma az oroszoknak a hivatalosan bevallott ötezerhatszáz-hatezer darab mellett lehet, hogy van még három-négyszer hatezer darab nem bevallott, raktárban porosodó nukleáris fegyvere.

A cél és az eszköz - hogy jut el a célig az atomfegyver?

Ezzel és a ténnyel szembeállítva, az atomfegyverrel rendelkező nyugat-európai államok területe elenyészően kicsi a világ legnagyobb államához, Oroszországhoz képest, kérdéses, hogy Nyugat-Európának érdemes-e katonailag szembeszállni Moszkvával?

Ha akarná, Magyarország is néhány év alatt ki tudna fejleszteni egy taktikai, fissziós (atommag-hasadáson alapuló láncreakciós) néhány kilotonna erősségű atomfegyvert.

Ám a kifejlesztett robbanófejet el is kell juttatni a célig – az európai államok esetén ez nagy valószínűséggel Oroszország (és esetleg a Moszkvával szövetséges Belorusszia) iparának nagyságrendje. Ez jelenti a fő problémát. Repülőgéppel legfeljebb úgy lehet atom-robbanófejet célba juttatni, ha a gép egy rakéta első fokozatának szerepét tölti be, elindítja az atom-robbanófejes cirkálórakétát, taktikai ballisztikus rakétát. (Atom-robbanófejen ma már elsősorban a termonukleáris, több lépcsős, fúziós, atommag-egyesítésen alapuló láncreakciós magfegyvert értik. A köznyelvben azonban mindezt „atomfegyverekként” emlegetik.)