Deviza
EUR/HUF357,14 -0,39% USD/HUF304,14 -0,33% GBP/HUF412,71 -0,5% CHF/HUF390,17 -0,43% PLN/HUF84,41 -0,35% RON/HUF67,84 -0,37% CZK/HUF14,69 -0,32% EUR/HUF357,14 -0,39% USD/HUF304,14 -0,33% GBP/HUF412,71 -0,5% CHF/HUF390,17 -0,43% PLN/HUF84,41 -0,35% RON/HUF67,84 -0,37% CZK/HUF14,69 -0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 138,83 -0,56% MTELEKOM2 550 +1,19% MOL4 152 -1,1% OTP42 440 -0,75% RICHTER12 950 -0,31% OPUS325 +0,62% ANY7 540 +1,21% AUTOWALLIS150 +2,74% WABERERS4 720 +2,83% BUMIX9 145,1 +0,42% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 818,47 +0,19% BUX135 138,83 -0,56% MTELEKOM2 550 +1,19% MOL4 152 -1,1% OTP42 440 -0,75% RICHTER12 950 -0,31% OPUS325 +0,62% ANY7 540 +1,21% AUTOWALLIS150 +2,74% WABERERS4 720 +2,83% BUMIX9 145,1 +0,42% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 818,47 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fegyverkezés
taktikai atomfegyverek
orosz-ukrán háború
nukleáris fegyverkezés

Európa nem változik – a fegyverkezésben is széthúz, különutas nukleáris programok indultak be

A megrémült Európa kétségbeesetten fegyverkezik, újra napirendre került a nukleáris fegyverkezés is. Az atomfegyverek fejlesztése azonban nem olcsó, és nem is könnyű mulatság. A legnagyobb probléma a hordozóeszköz, a robbanófej célbajuttatása.
Dunai Péter
2026.05.07, 21:18

Európa „atomizálódik” – azaz számos európai állam gondolkodik atomfegyverek kifejlesztésén. Technikailag ez a legtöbb iparilag a fejlett kategóriába sorolt állam számára nem jelent kihívást. Hogy értelmes dolog-e milliárdokat belefeccölni? – az már más kérdés más kérdés. 

atomfegyverek interkontinentális ballisztikus rakéta Kína
Kínai interkontinentális ballisztikus rakéta - Európa jócskán lemaradt az atomfegyverek fejlesztésében / Fotó: VCG via Reuters Connect

Európának alig pár száz nukleáris fegyvere van. A potenciális ellenfélnek, Putyin Oroszországának – hivatalosan – körülbelül hatezer atomfegyvere van. Hogy ebbe beleszámítják-e a „kicsiket”, a Hiroshima felett 1945-ben robbantotthoz hasonló pusztító erejű taktikai atomfegyvereket – nem tudjuk. E sorok írója még nem látott olyan felsorolást amelyben kategorizálták volna az atomfegyvereket 

  • taktikaiakra, 
  • néhányszor tíz kilotonnásokra és 
  • stratégiaiakra, több száz kilotonnásokra, valamint 
  • megatonnás óriásbombákra. 

Így csak becslésekre hagyatkozhatunk. 

Az USA-nak már a kubai rakétaválság idején, a múlt század hatvanas éveiben 25-27 ezer atom-robbanófeje volt.

 A Szovjetunió ezt a számot a hetvenes évek végére érhette el. Azaz ma az oroszoknak a hivatalosan bevallott ötezerhatszáz-hatezer darab mellett lehet, hogy van még három-négyszer hatezer darab nem bevallott, raktárban porosodó nukleáris fegyvere. 

A cél és az eszköz - hogy jut el a célig az atomfegyver?

Ezzel és a ténnyel szembeállítva, az atomfegyverrel rendelkező nyugat-európai államok területe elenyészően kicsi a világ legnagyobb államához, Oroszországhoz képest, kérdéses, hogy Nyugat-Európának érdemes-e katonailag szembeszállni Moszkvával?

Ha akarná, Magyarország is néhány év alatt ki tudna fejleszteni egy taktikai, fissziós (atommag-hasadáson alapuló láncreakciós) néhány kilotonna erősségű atomfegyvert. 

Ám a kifejlesztett robbanófejet el is kell juttatni a célig – az európai államok esetén ez nagy valószínűséggel Oroszország (és esetleg a Moszkvával szövetséges Belorusszia) iparának nagyságrendje. Ez jelenti a fő problémát. Repülőgéppel legfeljebb úgy lehet atom-robbanófejet célba juttatni, ha a gép egy rakéta első fokozatának szerepét tölti be, elindítja az atom-robbanófejes cirkálórakétát, taktikai ballisztikus rakétát. (Atom-robbanófejen ma már elsősorban a termonukleáris, több lépcsős, fúziós, atommag-egyesítésen alapuló láncreakciós magfegyvert értik. A köznyelvben azonban mindezt „atomfegyverekként” emlegetik.)

Az oroszok már rég megoldották

Ezt, a repülőgépet, mint az atomrakéták első fokozatát alkalmazó módszert csinálják az ukrán háborúban az orosz, immáron több évtizede szolgáló, nem a legújabb, de bivalyerős két motorral repülő MiG-31K nehéz vadászgépek, amelyek atom-robbanófejjel is felszerelhető, de az ukrán háborúban eddig kizárólag hagyományos repesz-romboló, üzemanyag-levegő keverék alapú, vagy kazettás robbanófejet juttattak célba. 

Iszkander-M a moszkvai Vörös téren / Fotó: AFP
  • Az Iszkander-M taktikai ballisztikus rakétáról van szó amelynek súlya majdnem négy tonna, hatótávolsága ismeretlen. 
  • Hivatalosan benne van a korábban egyezményekkel szabályzott 500 kilométeres korlátban (földi indítás esetén). 
  • Ha légi indítást alkalmaznak (mint az Iszkander-M esetében), a rakéta maximális hatótávolságát minimum 100 kilométerrel megnövelhetik. 

Visszatérve az európai atomfegyver-fejlesztésekre ennek a programnak a fenti „hordozóeszköz”-probléma miatt csak a legnagyobb hadiiparú és beruházási eszközökkel rendelkező európai államoknak, elsősorban Németországnak és Olaszországnak van esélye.

Ami a hordozóeszközt illeti,

 Németország már a második világháború utolsó szakaszában rendelkezett taktikai ballisztikai rakétákkal 

(és feltehetően meg voltak a tervek az „amerikai” rakéta, az interkontinentális ballisztikus rakéta – mai angol betűszó fogalommeghatározással ICBM megépítésére is.) A V-2 hordtávolsága 300-320 kilométer volt, ami körülbelül megfelelt a mai taktikai ballisztikus rakétákénak.

Európa magára maradt – atomfegyverek nélkül

Országonként a helyzet a következő: az USA NATO-ból való kiválása ma még szinte felmérhetetlen és megoldhatatlan problémák (mint a ballisztikus rakéták elleni védelem megszervezése) elé állítaná a magára maradt Nyugat-Európát, amelynek közös rakétavédelmében szinte kizárólagos szerepet játszanak az amerikai rendszerek. 

A tengeri (hadihajókra) telepített Aegis és ennek szárazföldi változata, az ugyancsak az amerikai haditengerészet által üzemben tartott Aegis Ashore rövid és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták ellen védő rakétarendszerek (BMD) 

  • a romániai Deveseluban 2016 óta, míg a 
  • hatalmas késéssel elkészült hasonló északkelet-lengyelországi Redzikowoban tavaly óta védik kontinensünk nagy részét az Oroszország, Kína, Irán, Észak-Korea felől esetleg indított rakétákkal szemben.

Ezt a rendszert kiegészítendő)a nagyobb nyugat-európai államok, amelyek anyagi lehetőségei megengedik: saját, igaz, kevésbé hatékony rakétavédelmi rendszert állítanak fel. Ilyen például 

Németország, amely izraeli-amerikai közreműködéssel, az Arrow-3 ellenrakétára építve létesít saját védőrendszert. 

Ennek első eleme (a feltehetően Berlint védő) a brandenburgi Schönewalde-ban telepítve már elérte a működőképesség első fokozatát – írta a Tagesschau című lap. 

French President Macron visits nuclear submarine navy Base in Ile Longue
Francia atommeghajtású tengeralattjáró / Fotó: AFP

A különutas franciák

Franciaországnak – mint az egyetlen EU-tagállamnak - saját atom-ütőereje van, amely mintegy 290 nukleáris robbanófejből áll.  

  • Ezek nagy része (240 robbanófej) a négy francia tengeralattjárón elhelyezett és onnan indított ballisztikus rakétákon van. 
  • Továbbá 50 robbanófejet a francia Dassault művek által gyártott Rafale vadászbombázókon elhelyezett légi indítású cirkálórakéták juttatnak célba. 
  • A franciáknak a hidegháború zárószakaszában (1991-1992) 540 nukleáris robbanófejük volt, amit később jelentősen csökkentettek, de a célba juttatási eszközöket korszerűsítették.

A hagyományos francia bizalmatlanság a NATO és (kisebb mértékben) Európa iránt arra vitte a párizsi stratégiai tervezőket, hogy saját, francia rakétaelhárító rendszereket hozzanak létre.

 Sky Defender néven a francia fegyverkonszern, a Thales saját integrált lég- és rakétavédelmi rendszert készít elő.  

Párizs az olaszokkal szövetségben az eddig Európával, a többnemzetiségű MBDA vállalkozással közösen gyártott SAMP/T (Mamba) közepes hatótávolságú lég- és rakétavédelmet szolgáló rakétáit most tovább korszerűsíti. Az új fegyverrendszer neve SAMP/T NG – és 2035-ig bevetésre készen kell állnia.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13070 cikk
atomfegyverek interkontinentális ballisztikus rakéta Kína
Fotó: VCG via Reuters Connect

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu