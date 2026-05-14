Riadó a szomszédban: amerikai katonai repülők miatt szálltak fel a vadászgépek – olyat tettek, ami nem szokás, saját szemükkel akarták látni, mi folyik a légterükben
Ausztria Eurofighter Typhoon vadászgépeket riasztott két egymást követő napon, a gépek május 10-én és 11-én is felszálltak, hogy amerikai katonai repülőgépeket fogjanak el – írja a Defense News a kormány közlésére hivatkozva.
Az elfogott gépek átalakított PC–12-es turbólégcsavaros repülőgépek voltak. Ezeket a típusokat az amerikai hadsereg elsősorban jelfelderítési és felderítő műveletekre használ.
„A német nyelvű médiában megjelent első beszámolókkal ellentétben úgy tűnik, egyetlen repülőgép sem sértette meg jogellenesen Ausztria légterét. Az amerikai légierő május 10-re két repülőgépre kért átrepülési engedélyt, de azt nem használta fel.”
Amikor később aznap két másik amerikai légierős gép előzetes bejelentés nélkül közelítette meg az osztrák légteret, vadászgépeket riasztottak ellenük, de még a határ átlépése előtt visszafordultak
– közölte Michael Bauer osztrák katonai szóvivő szerdán az X-en közzétett nyilatkozatában.
Az Egyesült Államok másnapra újra benyújtotta az átrepülési engedélykérelmet, és akkor fel is használta. Az osztrák légierő vadászgépeket küldött fel annak megerősítésére, hogy a légteret átrepülő gépek megfelelnek-e az engedélyben jóváhagyottaknak. „Vannak dolgok, amelyeket az embernek saját szemével kell látnia” – írta Bauer az X-en közzétett válaszában.
Bauer kedden azt mondta, hogy
az osztrák gépeket május 11-én A prioritású elfogásra riasztották, ami az osztrák légierő terminológiájában a legmagasabb sürgősségi szintet jelenti.
A Der Standard című nagy osztrák napilap későbbi beszámolójában az osztrák kormányra hivatkozva azt írta, hogy szerdáig még nem született végleges megállapítás arról, valóban azok a gépek repültek-e át Ausztria légterén, amelyekre az engedélyt kiadták.
A május 11-i elfogás a beszámolók szerint a felső-ausztriai Totes Gebirge-hegység fölött történt, több mint 60 kilométerre a német határtól.
Az amerikai gépeket Eurofighter Typhoonok fogták el.
A svájci 20 Minuten hírportál számolt be elsőként a behatolásról, amit később más német nyelvű médiumok is megerősítettek, bár az első beszámolók engedély nélküli légtérsértésekről szóltak – ezt az állítást az osztrák hadsereg szerdán cáfolta.
„Ez a repülés azután történt, hogy kijavítottak egy adminisztratív hibát az átrepülési engedély dokumentációjában” – közölte az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának egyik tisztviselője a Defense Newsnak küldött e-mailben. „Az Egyesült Államok továbbra is szorosan együttműködik az osztrák hatóságokkal az átrepülésekkel kapcsolatos kérdésekben, és teljes mértékben betartja az osztrák törvényeket és eljárásokat.”
Az ügy pikantériája, hogy Ausztria katonailag semleges ország
Ausztria nem tagja a NATO-nak, alkotmányban rögzített örökös semlegességet vállalt. Külföldi haderők áthaladásához – akár szárazföldön, akár légi úton – előzetes engedély szükséges, amelyet általában csak akkor adnak meg, ha az áthaladás nem kapcsolódik háborúhoz. Ausztria volt az ötödik európai ország, amely lezárta légterét az Egyesült Államok iráni háborúhoz kapcsolódó tevékenysége előtt. Az ország alkancellárja, Andreas Babler azt mondta, hogy az osztrákok „semmit sem akarnak kezdeni Trump káoszpolitikájával és háborújával”.
Jogosulatlan amerikai átrepülésekről szóló nyilvános beszámolók ritkán jelennek meg, és békeidőben az engedélyeket általában megadják. Ausztria elhelyezkedése és földrajza – egy keskeny földsáv a jelentős NATO-szövetséges Németország és Olaszország között, amely elválasztja Észak- és Dél-Európát – kiemelt tranzitútvonallá teszi. A szomszédos Svájc hasonló semlegességi politikát folytat.
A legfigyelemreméltóbb előzmény egy 2002. októberi eset, amikor az Egyesült Államok két F–117A Nighthawk lopakodó támadó repülőgépet próbált átjuttatni Ausztria légterén úgy, hogy a repülési tervet csak az azokat kísérő KC–10A tankerrepülőgépre nyújtotta be. Az osztrák Draken vadászgépek azonosították a be nem jelentett repülőgépeket, Bécs pedig később hivatalos diplomáciai panaszt nyújtott be.
Bauer szerint a mostani incidenseket is diplomáciai csatornákon keresztül fogják kezelni.