Riadó a szomszédban: amerikai katonai repülők miatt szálltak fel a vadászgépek – olyat tettek, ami nem szokás, saját szemükkel akarták látni, mi folyik a légterükben

Ausztria Eurofighter Typhoon vadászgépeket riasztott két egymást követő napon, a gépek május 10-én és 11-én is felszálltak, hogy amerikai katonai repülőgépeket fogjanak el – írja a Defense News a kormány közlésére hivatkozva.

Az elfogott gépek átalakított PC–12-es turbólégcsavaros repülőgépek voltak. Ezeket a típusokat az amerikai hadsereg elsősorban jelfelderítési és felderítő műveletekre használ.

„A német nyelvű médiában megjelent első beszámolókkal ellentétben úgy tűnik, egyetlen repülőgép sem sértette meg jogellenesen Ausztria légterét. Az amerikai légierő május 10-re két repülőgépre kért átrepülési engedélyt, de azt nem használta fel.”

Amikor később aznap két másik amerikai légierős gép előzetes bejelentés nélkül közelítette meg az osztrák légteret, vadászgépeket riasztottak ellenük, de még a határ átlépése előtt visszafordultak

– közölte Michael Bauer osztrák katonai szóvivő szerdán az X-en közzétett nyilatkozatában.

Az Egyesült Államok másnapra újra benyújtotta az átrepülési engedélykérelmet, és akkor fel is használta. Az osztrák légierő vadászgépeket küldött fel annak megerősítésére, hogy a légteret átrepülő gépek megfelelnek-e az engedélyben jóváhagyottaknak. „Vannak dolgok, amelyeket az embernek saját szemével kell látnia” – írta Bauer az X-en közzétett válaszában.

Bauer kedden azt mondta, hogy

az osztrák gépeket május 11-én A prioritású elfogásra riasztották, ami az osztrák légierő terminológiájában a legmagasabb sürgősségi szintet jelenti.

A Der Standard című nagy osztrák napilap későbbi beszámolójában az osztrák kormányra hivatkozva azt írta, hogy szerdáig még nem született végleges megállapítás arról, valóban azok a gépek repültek-e át Ausztria légterén, amelyekre az engedélyt kiadták.

A május 11-i elfogás a beszámolók szerint a felső-ausztriai Totes Gebirge-hegység fölött történt, több mint 60 kilométerre a német határtól.

Az amerikai gépeket Eurofighter Typhoonok fogták el.

A svájci 20 Minuten hírportál számolt be elsőként a behatolásról, amit később más német nyelvű médiumok is megerősítettek, bár az első beszámolók engedély nélküli légtérsértésekről szóltak – ezt az állítást az osztrák hadsereg szerdán cáfolta.