Azbesztveszély: ebben a magyar városban több helyen is szennyezett kőzetet találtak – lezárások és korlátozások jönnek

Tizenkilenc soproni útszakaszon mutattak ki azbeszttartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, ezért az önkormányzat korlátozásokat és ideiglenes lezárásokat vezet be. A városvezetés szerint a szennyezett utak pormentesítése már megkezdődött, a végleges megoldásról pedig a hatóságok bevonásával döntenek.
VG/MTI
2026.05.16, 17:37
Frissítve: 2026.05.16, 18:17

Tizenkilenc önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszttartalmú kőzetet Sopronban – írta Facebook-oldalán a megyei jogú város polgármestere szombaton.

Azbesztveszély: ebben a magyar városban több helyen is szennyezett kőzetet találtak – lezárások és korlátozások jönnek / Fotó: Belga / AFP (illusztráció) 

Farkas Ciprián azt írta, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a MAir-Scope Kft. szakemberei.

Azbeszttartalmú kőzetet azonosítottak 

  • a Tőzike utcában, 
  • a Csőszhaz dűlőben, 
  • a Virágvölgyi és Remetelak utca kereszteződésében, 
  • az Erdburger dűlőben, 
  • a Boróka utca és Hubertusz utca kereszteződésében,
  • a Nikolics Károly utcában, 
  • a Borbolya köz és Rozmaring utca kereszteződésében, 
  • a Kistómalom utcában, 
  • a Tómalom és a kerékpárút közötti padkában, 
  • a Sterbenz Karoly utcában, 
  • az Ady Endre út 87. előtt, 
  • a Dalárda utcában, 
  • a Dorosmai és Szőlőskert utca kereszteződésében, 
  • az Erdburger dűlő és Maurer dűlő kereszteződésében, 
  • az Ágoston Ernő utcában, 
  • a Papucsvirag utcában, 
  • a Menta utcában, 
  • a Régi Iskola soron, 
  • valamint a Vasút soron.

Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki. Gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet.

A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges.

A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából.

Farkas Ciprián május 11-én jelezte, hogy az önkormányzat munkacsoportot állított fel annak érdekében, hogy minden eshetőségre felkészülve, hatékony cselekvési terv álljon rendelkezésükre az osztrák azbesztüggyel kapcsolatban.

Létrehoztak egy központi e-mail címet is a lakossági bejelentésekhez, az oda érkező leveleket egyrészt továbbítjuk a kormányhivatalnak, másrészt saját hatáskörben is megválaszolják.

A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik azbesztszennyezettséget mutattak ki.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
