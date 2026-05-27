Máris megbotlott az új ENSZ: milliárdokat ígértek a tagállamok Trump Béketanácsának, mégis üresen kong a kassza – így nem lesz újjáépítve Gáza

Hatalmas tervekkel indult Trump új nemzetközi szervezete, de a valóság eddig meglehetősen kínos. A Gázának szánt milliárdok egyelőre sehol nincsenek, a Béketanács kasszája pedig továbbra is üresen kong.
VG
2026.05.27, 16:35
Frissítve: 2026.05.27, 16:45

Donald Trump grandiózus Béketanácsa még több hónappal az indulás után is gyakorlatilag működésképtelen. Bár több mint 17 milliárd dollárnyi támogatást ígértek Gáza újjáépítésére, a hivatalos alapba egyetlen dollár sem érkezett meg.

Hatalmas tervekkel indult a Béketanács, ám hiányzik a pénz / Fotó: AFP

Komoly presztízsveszteséggé kezd válni Donald Trump számára a nagy bejelentésekkel elindított Béketanácsa. A projektet az amerikai elnök az egyik „legjelentősebb új nemzetközi intézményként” mutatta be, amelynek elsődleges feladata a háború sújtotta Gáza újjáépítése lenne. A valóság azonban egyelőre egészen más képet mutat.

Bár 

  • a tagállamok összesen 7 milliárd dollár támogatást ígértek a gázai segély- és újjáépítési csomagra,
  • Trump pedig további 10 milliárd dolláros amerikai hozzájárulást helyezett kilátásba, 
  • a Világbank által kezelt hivatalos alapba még egyetlen dollár sem érkezett. 

A Financial Timesnak nyilatkozó források szerint az egyenleg jelenleg konkrétan nulla.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a támogatások egy része nem is a Világbank rendszerén keresztül érkezik, hanem közvetlenül a szervezet JPMorgan-számlájára. Ez azért váltott ki komoly kritikákat, mert míg a Világbank esetében szigorú pénzügyi átláthatósági szabályok működnek, a magánbankszámla esetében nincs független ellenőrzési kötelezettség.

A szervezet szóvivője szerint több finanszírozási lehetőséget is létrehoztak, és a donorok egyelőre más csatornákat választanak. A pénzügyi beszámolókat majd „megfelelő időben” hozzák nyilvánosságra.

Megakadtak a Béketanács pénzügyi programjai

Eddig mindössze kisebb összegek mozogtak. Marokkó körülbelül 3 millió dollárral, az Egyesült Arab Emírségek pedig 20 millió dollárral támogatta a szervezet működését és a Gázát ideiglenesen irányító technokrata bizottságot. Az emírségek további 100 millió dollárt különített el egy új gázai rendőri erő kiképzésére, de a program még el sem indult, a pénz befagyott.

Közben az amerikai külügyminisztérium is mintegy 1,2 milliárd dollárnyi segélyforrást csoportosítana át a tervhez kapcsolódó projektekre, de ebből sem költöttek el egyetlen centet sem. A kongresszusban ráadásul egyre többen kérdezik: egyáltalán milyen jogi státusza van a szervezetnek?

Brian Schatz demokrata szenátor szerint Marco Rubio külügyminiszter úgy beszélt a szervezetről, mintha az egy ENSZ-jellegű nemzetközi intézmény lenne. Trump viszont inkább saját politikai projektjeként kezeli. 

A kettő közötti ellentmondás miatt Washingtonban is nő a bizonytalanság.

A problémák azonban nemcsak jogiak és pénzügyiek. Gázában továbbra sincs stabil biztonsági helyzet, a Hamász lefegyverzése nem történt meg, az izraeli kivonulás sem halad, így az újjáépítés ténylegesen el sem kezdődhetett. A szervezet ugyan már pályázatokat írt ki biztonsági és építési munkákra, de szerződéseket még nem kötöttek.

Pedig a tervek grandiózusak voltak. Jared Kushner futurisztikus, mesterséges intelligenciával működő luxusvárost vizionált Gázából felhőkarcolókkal és modern infrastruktúrával. Csakhogy az ENSZ, az Európai Unió és a Világbank becslése szerint az övezet helyreállítása a következő tíz évben több mint 70 milliárd dollárba kerülhet.

A helyszínen dolgozó szakemberek szerint jelenleg inkább a teljes bénultság jellemzi a projektet. Egy, a tárgyalásokban részt vevő palesztin-amerikai üzletember szerint a gázai lakosság már most segítséget várna, de a szervezetnek „nincsenek eszközei és nincs pénze” valódi támogatást nyújtani.

