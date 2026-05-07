Razziát tartott a BKK és a rendőrség: több tízezer utast ellenőriztek

Több mint 81 ezer utast ellenőriztek a rendőrséggel összehangolt szokásos akcióban a főváros forgalmas tömegközlekedési járatain áprilisban, az ellenőrzöttek kevesebb mint 1 százalékát pótdíjazták. Az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket kizárták az utazásból – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság, a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság áprilisban öt alkalommal tartott nagyszabású, több járatra kiterjedő ellenőrzést.

Az ellenőrzések érintették az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamost, a 85-ös, a 85E, a 148-as és a 151-es buszt, a 75-ös és a 79-es trolit, valamint a 3-as metrót. A Hősök tere, a Blaha Lujza tér, az Újpest-központ, a Határ út és a Bikás park metróállomásainak kijáratainál is jelen voltak az együttműködő szervezetek munkatársai. Az akcióban 81 538 utast ellenőriztek.

A BKK közölte: a rendőrök

144 embert igazoltattak,

hat embert elfogtak: egyet kábítószer birtoklása, hármat szabálysértési körözés, kettőt pedig garázdaság miatt.

Egy embert csendháborítás szabálysértése miatt előállítottak.

Az 1-es villamos megállójában két esetben koldulás, egy esetben közterületi alkoholfogyasztás, míg egy további esetben köztisztasági szabálysértés miatt szabtak ki helyszíni bírságot.

A buszsávok szabályos használatát is ellenőrizték, és 72 emberrel szemben intézkedtek: 70 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, két esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Továbbá ellenőrizték a taxikat, valamint az engedéllyel rendelkező vagy engedély nélkül személyszállítást végző járműveket is. Nyolc esetben tártak fel és szankcionáltak szabálytalanságokat.

Az összehangolt akciók folytatódnak, az együttműködésben részt vevők célja, hogy a lakossági visszajelzéseket is figyelembe véve tovább növeljék a járatellenőrzések hatékonyságát, és erősítsék a közösségi közlekedés biztonságát – olvasható a BKK közleményében.

Már a BudapestGO-ban éjjel-nappal elérhető cseten keresztül is lehet segítséget kérni a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálattól, ha a közösségi közlekedésben valaki zavarja az utasokat. A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság és a BKK együttműködésében jött létre a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat.