Orbán Viktor repes a boldogságtól: miniszterelnök lesz az egyik legjobb barátja – azonnal nekiugrott Ursula von der Leyenéknek

Nem hajlandó újra megvizsgálni az Európai Bizottság Marta Kos ellen felhozott UDBA-vádakat – ezt Ursula von der Leyen közölte egy szlovén EP-képviselő kérdésére. A döntés újabb politikai vihart kavart Brüsszelben, miközben egy történész szerint dokumentumok bizonyítják a biztos korábbi kapcsolatát a jugoszláv titkosszolgálattal. A vitába pedig Janez Jansa, Orbán Viktor régi szlovén szövetségese is becsatlakozott.

Nem indít új vizsgálatot Brüsszel Marta Kos ügyében, pedig egy frissen megjelent könyv súlyos állításokat fogalmaz meg az EU-biztos múltjáról / Fotó: Anadolu via AFP

Az ügyet Romana Tomc szlovén európai parlamenti képviselő vetette újra napirendre. A jobbközép Európai Néppárthoz tartozó politikus levélben kérdezte meg az Európai Bizottság elnökét arról, hogy Brüsszel tervez-e lépéseket tenni azok után, hogy új dokumentumok és állítások jelentek meg Marta Kos múltjáról.

Von der Leyen válaszában azt írta: az ügyet már megvizsgálták Marta Kos 2024 novemberi európai parlamenti meghallgatásán, még azelőtt, hogy kinevezték volna az Európai Bizottság tagjává. A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Kos akkor visszautasította a vádakat, és kijelentette: soha nem volt sem informátora, sem együttműködője a jugoszláv titkosszolgálatnak.

A Bizottságnak nincs oka arra, hogy újra elővegye azt az ügyet, amelyet az Európai Parlament már megvizsgált a biztosjelöltek alapos átvilágítása során

– fogalmazott Von der Leyen.

A válasz azonban olaj volt a tűzre. Romana Tomc az X közösségi oldalon azzal támadta az Európai Bizottság elnökét, hogy szerinte kitérő, bürokratikus választ adott, amely rombolja az emberek bizalmát az uniós intézményekben.

A szlovén politikus szerint különösen veszélyes üzenet, ha az a benyomás alakul ki, hogy következmények nélkül lehet valótlanságot állítani az Európai Parlament előtt.

A botrány hátterében Igor Omerza szlovén történész márciusban megjelent könyve áll. A Commissioner című kötetben Omerza azt állítja, hogy Marta Kos a nyolcvanas és kilencvenes évek fordulóján forrásként együttműködött az UDBA-val, később pedig – amikor a németországi Kölnben, a Deutsche Wellénél dolgozott – már „kapcsolattartóként” tartották nyilván. A történész több olyan dokumentumot is publikált, amelyek szerinte ezt bizonyítják.