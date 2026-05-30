Nagyon súlyos buszbaleset történt Pécs mellett – több tucat gyerek sérült meg, halott is van

Szombat reggel gyereket szállító busz balesetezett Pécs közelében. A buszbalesetben 23-an megsérültek, a sofőr életét vesztette.
Járdi Roland
2026.05.30, 09:13
Frissítve: 2026.05.30, 09:17

Fának ütközött, majd árokba hajtott egy gyermekeket szállító autóbusz Pécs és Hird között, a sofőr meghalt – írja a Magyar Nemzet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatására hivatkozva. A buszbaleset a 6 -os főút 188-as kilométerszelvényénél történt.

A katasztrófavédelemhez reggel fél hat előtt érkezett a riasztás, három autóval mentek ki a helyszínre. Sok sérültről számoltak be, akikkel a kiérkező mentők azonnal foglalkozni kezdtek. A katasztrófavédelem a jármű áramtalanítását intézte.

A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat. A bama.hu információi szerint

a sofőr elhunyt, szinte mindenki megsérült a balesetben.

A vármegyei portál szerint a járművön a vezetővel együtt összesen huszonnyolcan utaztak, ebből huszonöt gyermek. 

A lap úgy tudja, hogy a buszvezető rosszul lett, ezért tért le az útról.  Jelenleg útlezárás van érvényben, Vasas felé terelik a forgalmat. 23-an sérültek meg, néhányan komolyabban (combtörés, medencetörés), a nagy többség azonban szerencsére csak könnyebben.

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
