Izzasztó kérdést kapott Magyar Péter, nem várt helyről érkezett – Donald Tusk rezidenciáján is tartott tárlatvezetést?
„Elnézve azt a gyönyörű lengyel miniszterelnöki rezidenciát és szépen gondozott kertet, amelyben Donald Tusk fogadta az új magyar miniszterelnököt, keletkezik egy újabb kérdés: Magyar Péter vajon jelezte-e szövetségesének, hogy ez nem fér bele? S készített-e tárlatvezetéses videót a berendezésről, s pózoltak-e ott személyes irodai tárgyakkal?" – tette fel a kérdést a közösségi oldalán Dömötör Csaba fideszes politikus Magyar Péter varsói látogatása kapcsán.
Dömötör Csaba úgy folytatta, „és leginkább: feltette-e magának a kérdést: ami Lengyelországban belefér miniszterelnöki hivatalként, sőt, büszkeség, az számára Magyarországon miért nem?"
Közösségi oldalán a politikus arra utalt, hogy Magyar Péter megnyitotta a Karmelita kolostort a nagyérdemű előtt, és videós tárlatvezetéssel egybekötve bizonygatta, hogy az előző kormány mekkora luxusban élt, Orbán Viktorral az élen, hogy a felújított épületből merte végezni a kormányzati munkát.
Dömötör Csaba szerint elnézve a lengyel miniszterelnöki rezidencia nívóját, felmerülhet a kérdés, hogy Magyar Péter miért alkalmaz kettős mércét.
Ahogyan azt Magyar Péter korábban bejelentette, miniszterelnökként az első hivatalos útja Lengyelországba vezetett, ahova a kormány számos tagja elkísérte. A látogatás legfontosabb programpontjait szerdára, Varsóba ütemezték. Magyar Péter a lengyel fővárosban találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkozójukat követően együtt álltak a sajtó elé.
„Lengyelország és Magyarország érdekei majdnem teljesen egybeesnek, és bár a két ország viszonyában volt egy kis szünet, ezt nem a lengyelek és magyarok közötti rossz viszony, hanem a politikai nézetkülönbségek okozták” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Donald Tusk. A lengyel kormányfő fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, megjegyezve, hogy régóta várta ezt a pillanatot. Dicsérte a magyar miniszterelnök küzdőképességét, és azt mondta, hogy Magyar Péternek Lengyelországban nemcsak barátai, hanem hívei is vannak.
Donald Tusk szerint a két ország érdekei majdnem teljesen egybeesnek
Tusk kiemelte, hogy vissza akarják állítani a kelet-közép-európai régió országainak együttműködését, amiben a magyar–lengyel együttműködésnek nagyon fontos szerepe van. Ezzel kapcsolatban kitért a visegrádi együttműködés újraindításának fontosságára. Szavai szerint ez egy szélesebb projekt, és egyetértés van közte és a magyar miniszterelnök között, hogy a két ország közös érdeke, hogy Kelet-Közép-Európa olyan hellyé váljon, ahol Európa sorsáról is döntenek.
A lengyel kormányfő elmondta, hogy örülne annak, ha a június végéig tartó magyar elnökség alatt még létrejöhetne egy V4-es miniszterelnöki találkozó Budapesten.