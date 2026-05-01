Érik a ribillió: Donald Trump Európába jön, miután kiosztotta a vámcsapást és megkritizálta a NATO-t

Szinte meg sem lehet számolni az ütésváltásokat az amerikai és európai politikusok közt az utóbbi időben. Izgalmasnak ígérkezik ennek fényében a júniusi franciaországi G7-csúcstalálkozó: Donald Trump amerikai elnök pénteken jelezte, hogy várhatóan részt vesz rajta – pont azután, hogy súlyos intézkedést jelentett be közösségi oldalán az Európai Unió ellen.

Donald Trump valószínűleg nem hagyja ki a G7-csúcsot, pedig jól összeveszett a résztvevőkkel Fotó: Anadolu via AFP

Az iráni háború, a NAOTO-együttműködés és a kereskedelempolitika kérdéseiben rendre egymásnak feszültek az uniós politikusok és Trump az utóbbi időben. Ez már Kína figyelmét sem kerülhette el: az így támadt résbe igyekszik betenni a lábát Hszi Csin-Ping, akivel Trump még a G7-csúcs előtt találkozik Pekingben.

„Valószínűleg” – mondta Trump pénteken a Fehér Házban újságíróknak, amikor arról kérdezték, csatlakozik-e a világ leggazdagabb országainak képviselőit tömörítő találkozóhoz.

A G7 tagjai:

Amerikai Egyesült Államok

Egyesült Királyság

Franciaország

Japán

Kanada

Németország

Olaszország

Emellett az Európai Unió is teljes jogú résztvevője a G7 találkozóknak.

A vezetők a délkelet-franciaországi Évian-les-Bains-ben találkoznak június 15. és 17. között. A jövő havi találkozóra olyan időszakban kerül sor, amikor az Egyesült Államok és más gazdaságok közötti feszültségeket a közel-keleti konfliktus terheli – emlékeztet jelentésében a Bloomberg.

EU vs USA feszültség 1: a NATO

NATO-szövetségesek – akiket a múltban s gyakran bírált – figyelmen kívül hagyták Trump felhívásait, hogy segítsék az Egyesült Államokat az Irán elleni háborúban, illetve támogassák a nagyrészt lezárt Hormuzi-szoros újranyitását.

Ez arra késztette Trumpot, hogy bírálja a G7-tagokat – köztük az Egyesült Királyságot, Olaszországot és Németországot –, és kilátásba helyezze az egyes európai országokban állomásozó amerikai csapatok csökkentését.

Ettől újabb európai országokban sápadnak el: a megsértett Donald Trump elvinné az amerikai csapatokat: "miért is ne tenném?"

Donald Trump amerikai elnök ismét éles kritikát fogalmazott meg európai szövetségeseivel szemben. Trump elmondása szerint szóba került az amerikai katonai jelenlét csökkentése is, mivel több ország nem támogatta az iráni műveletet.

EU vs USA feszültség 2: a kereskedelem

A kereskedelmi feszültségek is fokozódnak. Trump pénteken korábban bejelentette, hogy megemeli az Európai Unióból származó személy- és teherautók importvámját, ami aggodalmakat vet fel azzal kapcsolatban, hogy az EU teljes mértékben ratifikálja-e az Egyesült Államokkal tavaly nyáron kötött megállapodást.