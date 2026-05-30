Donald Trump a válságszobában: még nem döntött az iráni megállapodásról – kemény feltételeket kapott Teherán

Továbbra is bizonytalan az iráni megállapodás sorsa, miután Donald Trump amerikai elnök legfőbb tanácsadóival folytatott pénteki megbeszélése a következő amerikai lépésekre vonatkozó egyértelmű döntések nélkül ért véget.

A megbeszélés célja a BBC beszámolója szerint az lett volna, hogy végleges döntést hozzanak az Iránnal kötött tűzszünet meghosszabbításának kereteiről.

Az elnök kijelentette, hogy Iránnak vállalnia kell,

hogy soha nem rendelkezik atomfegyverrel vagy atombombával,

hogy újra megnyitja a Hormuzi-szorost „korlátozások nélkül, a hajóforgalom számára mindkét irányban”,

és hogy a vízi úton található aknákat megsemmisítik.

A tanácskozást a Fehér Ház válságszobájában tartották. Irán korábban kijelentette, hogy nem tárgyal a nukleáris programjáról, amely állítása szerint kizárólag polgári célokat szolgál.

Csütörtökön a két ország egy keretmegállapodásról – egy úgynevezett szándéknyilatkozatról – egyezett meg, amely Trump és az iráni vezetés jóváhagyására vár az amerikai tisztviselők elmondása szerint.

A megállapodás 60 nappal meghosszabbítaná a fegyverszünetet, és tárgyalásokat indítana Irán nukleáris programjának jövőjéről.

Trump elnök csak olyan megállapodást köt, amely jó Amerikának, és figyelembe veszi az általa kijelölt vörös vonalat. Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel

– nyilatkozta a Fehér Ház egyik tisztviselője a CBS Newsnak.

A tűzszünet április 8-i hatálybalépése óta Trump többször is utalt arra, hogy az Egyesült Államok és Irán közel állnak a megállapodáshoz, és a tárgyalások haladnak, de eddig nem születtek érdemi eredmények.

Péntek reggel egy a közösségi médiában közzétett bejegyzésében Trump kijelentette, hogy kész feloldani az Egyesült Államok által a Hormuzi-szorosra kivetett tengeri blokádot, lehetővé téve a vízi úton rekedt hajók számára, hogy megkezdjék az útjukat hazafelé.

