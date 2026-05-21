Sötét képet festettek fel: Európának szembe kell néznie további támadásokkal – „Alkalmazkodnunk kell!"

A Baltikumban csak májusban legalább hat tényleges vagy feltételezett drónincidens történt. Robertas Kaunas litván védelmi miniszter szerint ez még csak a kezdet – derült ki az Euronewsnak adott interjújából. A védelmi miniszter hangsúlyozta: Európának fel kell készülnie arra, hogy nagy eséllyel újabb ilyen esetek jönnek.

A vilniusi repülőtér leállását is okozó drónincidens nem egyedi eset, a Baltikumban egy hónap alatt hat hasonló incidens történt. Képünkön egy orosz kamikaze drón látható / Fotó: Ivkovmark

Az ismeretlen drónok védett vagy kiemelt fontosságú objektumok közelében való megjelenése mindig veszélyt hordoz magában, ami miatt leállítják a környék forgalmát, ezzel pedig bosszúságot és GDP-kiesést okoz az adott területnek.

Litvánia fővárosában, Vilniusban egy drónbehatolás miatt szerdán állt le az élet. A fővárosiakat délelőtt 10 órakor arra szólították fel, hogy azonnal keressenek menedéket, mert dróntevékenységet észleltek a fehérorosz határ közelében. Gitanas Nausėda államfőt és Inga Ruginienė miniszterelnököt föld alatti bunkerbe vitték.

Bár a feltételezett behatolás nagyjából egy órán át tartott, ez volt az első olyan nagyobb riasztás, amely egy európai uniós és NATO-tagállam fővárosában lakosokat és politikai vezetőket küldött óvóhelyekre azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában megtámadta szomszédját, Ukrajnát.

„A látott paraméterek alapján nagy valószínűséggel vagy harci drónról, vagy olyan drónról van szó, amelyet rendszerek megtévesztésére és célpontok előcsalogatására terveztek” – mondta Vilmantas Vitkauskas, a litván Nemzeti Válságkezelési Központ vezetője sajtótájékoztatóján. Azt nem lehetett megállapítani, hogy volt-e robbanófej a drónon.

A drón eredetét sem sikerült tisztázni, de az elmúlt hetekben több ukrán drón is európai légtérbe sodródott az orosz GPS-zavarás miatt.

Aktiválták a NATO légirendészeti misszióját, így két portugál vadászgép körülvette és elfogta a drónt

– mondta Kaunas.

A miniszter hozzátette: „alkalmazkodnunk kell, mert nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy hasonló forgatókönyvek ismétlődnek meg”.

Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Brüsszelben azt mondta, hogy az elmúlt napok több drónincidensére nyugodt, határozott és arányos válasz volt a szövetség reakciója. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig megígérte, hogy az unió egységgel és erővel válaszol a Baltikumot érő behatolásokra.