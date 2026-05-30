Elérte a drónpánik Nyugat-Európát: megállt az élet a forgalmas reptéren – még nem tudni, ki érte a felelős

Több mint egy órára teljesen leállt a müncheni repülőtér szombat reggel, miután a pilóták egy gyanús drónt észleltek a forgalomban lévő kifutópályák közvetlen közelében – írja a Kyiv Post a Bild beszámolója nyomán.

Drónveszély bénította meg szombat reggel a müncheni repülőteret / Fotó: Shutterstock

A biztonsági riasztásra a német szövetségi rendőrség gyorsan reagált, ami a forgalmas hét végi reggeli órákban teljesen megbénította a kereskedelmi légi forgalmat a jelentős európai átszálló-központnak számító repülőtéren.

Az incidens röviddel 9 óra előtt kezdődött, amikor a beérkező és induló repülőgépek legénységei sürgős bejelentést tettek a légi forgalmi irányításnak a helyi légtérben észlelt gyanús tárgyról.

A szövetségi rendőrség szóvivője, Stefan Bayer a német lapnak megerősítette, hogy nagy valószínűséggel egy engedély nélküli drónrepülés történt.

Kilenc óra körül a pilóták gyanús észlelésről számoltak be

– magyarázta Bayer, hozzátéve, hogy a veszélyességi szint miatt azonnali és teljes leállítást kellett elrendelni az összes légi közlekedési tevékenységre a repülőtér mindkét fő felszálló- és leszállópályáján.

Azt követően, hogy a helyszín alapos átvizsgálása során a rendőrség nem tárt fel további légi veszélyt, a repülőtér vezetése feloldotta a felszállási tilalmat, és néhány perccel 10 óra után teljes mértékben újraindította a repülési műveleteket.

Bár a német hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a müncheni repülőtéren történt dróneset rosszindulatú külső behatolás vagy egy felelőtlen civil hobbidrónos műve, a rendőrség hangsúlyozta, hogy bűnügyi nyomozást indítottak az elkövető azonosítására.