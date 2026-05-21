NATO-gépeket riasztottak: lassan elegük van az északi állam lakóinak, már megint az óvóhelyekre irányították őket

Nagy port vert fel, hogy tegnap egy drón behatolása miatt a litván lakosságot felszólították, húzódjanak óvóhelyre, az államfőt és a miniszterelnököt bunkerbe menekítették, a vilniusi repülőtér leállt. A hárommilliós balti EU-tagállam lakóinak most már kezdhet elegük lenni, megismétlődött a történelmükben precedens nélküli eset, igaz, nem ugyanott. A balti hármakra rájár a rúd, egy hónap alatt ez már a nyolcadik drónincidens, pedig nincsenek közelebb az Ukrajnában tomboló háború frontvonalaihoz, mint a magyar Debrecen.

Dróntámadás: az előző riasztás során még a vilniusi repülőtér is leállt / Fotó: Anadolu via AFP

A legolvasottabb litván hírportál, a Delfi jelentése szerint a kelet-litvániai Utena járásban rendeltek el légiriadót, miután a radarok egy drónszerű objektum mozgását észlelték – közölte csütörtök délután a hadsereg.

Drón tűnt fel, riasztást küldtek a mobiltelefononokra, felszálltak a NATO harci gépei

A mobiltelefonokra küldött riasztásokban a litván fegyveres erők arra szólították fel a lakosokat, hogy azonnal keressenek menedéket, vigyázzanak hozzátartozóikra, és várják meg a további utasításokat. A hadsereg közlése szerint NATO-vadászgépeket riasztottak, amelyek egy lehetséges célpont felé tartanak.

A szirénákat 16:25-kor kapcsolták be Utena városában – közölte a tűzoltó- és mentőszolgálat (PAGD). (Ugyanabban az időzónában vannak, mint mi.)

Robertas Kaunas védelmi miniszter szerint a helyzet hasonló az előző napihoz, hozzátéve, hogy NATO-légirendészeti vadászgépeket küldtek a térségbe. A miniszter egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy az objektum Lettország felől vagy máshonnan érkezett-e, és valószínűtlennek nevezte, hogy kapcsolatban állna a Lettországban észlelt drónnal, bár a vizsgálatok még folyamatban vannak.

A feltételezett drón utáni kutatás továbbra is tart Varena járásban – írta a Delfi.

Ukrán drónok jönnek, Moszkva ellen tesznek panaszt

A Moszkvával szemben történelmi okokból nem túl baráti Baltikumban és másutt is az unióban az ilyen esetek során közös vonás, hogy amikor orosz drónok jelennek meg, a Kremlt teszik felelőssé, és amikor ukrán drónok, akkor is Putyint okolják.