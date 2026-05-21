NATO-gépeket riasztottak: lassan elegük van az északi állam lakóinak, már megint az óvóhelyekre irányították őket
Nagy port vert fel, hogy tegnap egy drón behatolása miatt a litván lakosságot felszólították, húzódjanak óvóhelyre, az államfőt és a miniszterelnököt bunkerbe menekítették, a vilniusi repülőtér leállt. A hárommilliós balti EU-tagállam lakóinak most már kezdhet elegük lenni, megismétlődött a történelmükben precedens nélküli eset, igaz, nem ugyanott. A balti hármakra rájár a rúd, egy hónap alatt ez már a nyolcadik drónincidens, pedig nincsenek közelebb az Ukrajnában tomboló háború frontvonalaihoz, mint a magyar Debrecen.
A legolvasottabb litván hírportál, a Delfi jelentése szerint a kelet-litvániai Utena járásban rendeltek el légiriadót, miután a radarok egy drónszerű objektum mozgását észlelték – közölte csütörtök délután a hadsereg.
Drón tűnt fel, riasztást küldtek a mobiltelefononokra, felszálltak a NATO harci gépei
A mobiltelefonokra küldött riasztásokban a litván fegyveres erők arra szólították fel a lakosokat, hogy azonnal keressenek menedéket, vigyázzanak hozzátartozóikra, és várják meg a további utasításokat. A hadsereg közlése szerint NATO-vadászgépeket riasztottak, amelyek egy lehetséges célpont felé tartanak.
A szirénákat 16:25-kor kapcsolták be Utena városában – közölte a tűzoltó- és mentőszolgálat (PAGD). (Ugyanabban az időzónában vannak, mint mi.)
Robertas Kaunas védelmi miniszter szerint a helyzet hasonló az előző napihoz, hozzátéve, hogy NATO-légirendészeti vadászgépeket küldtek a térségbe. A miniszter egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy az objektum Lettország felől vagy máshonnan érkezett-e, és valószínűtlennek nevezte, hogy kapcsolatban állna a Lettországban észlelt drónnal, bár a vizsgálatok még folyamatban vannak.
A feltételezett drón utáni kutatás továbbra is tart Varena járásban – írta a Delfi.
Ukrán drónok jönnek, Moszkva ellen tesznek panaszt
A Moszkvával szemben történelmi okokból nem túl baráti Baltikumban és másutt is az unióban az ilyen esetek során közös vonás, hogy amikor orosz drónok jelennek meg, a Kremlt teszik felelőssé, és amikor ukrán drónok, akkor is Putyint okolják.
Pedig az elmúlt hónapokban, amikor Ukrajna fokozta támadásait az orosz olajlétesítmények ellen – a balti régióban is – rendre ukrán drónok okozták az incidenseket.
Ugyancsak Utenában vasárnap is lezuhant egy drón, és épp az újabb incidens alatti címlaphírében számolt be arról a Delfi, hogy Robertas Kaunas nemzetvédelmi miniszter megerősítette: a támadóeszköz ukrán volt. A drónt valószínűleg az orosz légvédelem térítette el elektronikus zavarással, ezért letért az útvonaláról.
Igen, ez egy iránytévesztett ukrán drón volt. A vizsgálat még folyamatban van
– mondta Kaunas csütörtökön a Szejmben újságíróknak.
Miközben a vilniusiak egy feltehetően szintén ukrán drón miatt a föld alá menekültek, az észt, lett és litván európai parlamenti képviselők közösen fordultak az Európai Unió vezetéséhez, kemény fellépést követelve az orosz fenyegetéssel szemben.
A baltikumi jelentések a drónoktól való félelemről és a riasztásokról szólnak, a kijevi lapok meg az orosz célpontok elleni drónsikerekről számolnak be folytatólagosan. A The Kyiv Independent legfrissebb beszámolója például a szizranyi orosz olajfinomító éjszakai megtámadását jelenti. Ez nem a balti régió, de a frontoktól körülbelül akkora távolságban van. Kicsit feljebb a lap azt adja tudtul, négyzetkilométernként hány ellenséges katonát szeretne megölni az ukrán hadvezetés az orosz előrenyomulás során.
