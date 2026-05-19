Megtámadták az oroszok a Duna egyik legnagyobb kikötőjét, kritikus a helyszín: innen indulnak útra a gabonaszállító hajók – Ukrajna azonnal visszavágott
Súlyos támadás érte a Duna egyik legjelentősebb kikötővárosát Ukrajnában. A dunai kikötő azért kritikus infrastruktúra, mert egy létfontosságú gabonaexport-központ.
Izmajil városáról van szó, amely az odesszai régióban található. Többször támadták már az orosz erők különböző katonai csapásokkal, és most kedden, a kora hajnali órákban érte újabb találat.
Dunai kikötő: megint megtámadták az oroszok
Az ukrán fél tájékoztatása szerint a légvédelem szinte az összes orosz drónt megsemmisítette, méghozzá lakatlan terület felett. Éppen ezért a civil lakosság fenyegetettségét a minimálisra csökkentették.
A támadás körülbelül hajnali 1 órától 3 óráig tartott. A helyszínre tűzoltók is érkeztek, hogy megfékezzék a kialakult tüzet. Legutóbb május 2-án érte katonai csapás Izmajil kikötői infrastruktúráját.
Nem csak itt zajlott támadás, Harkivban egy orosz dróntámadás után két embert kellett kimenekíteni, egy személy pedig vélhetően még mindig a romok alatt van.
De eközben Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere a Telegramon azt közölte, hogy négy, a főváros felé tartó drónt lőttek le, és a mentőszolgálatokat is mozgósították.
Ez egy hétvégi, az orosz főváros elleni heves ukrán dróntámadás után következett be. Erre válaszul Oroszország csapást mért Odesszára és Dnyipróra lakóépületeket rongálva meg és tucatnyi embert megsebesítve.
Az Ukrajnával határos oroszországi Kurszki területen egy nő életét vesztette, két ember pedig megsérült egy hétfő esti ukrán támadásban.
Oroszország déli Rosztovi területe, valamint a Moszkvától északkeletre fekvő, olajfinomító infrastruktúrának otthont adó Jaroszlavl szintén dróttámadásokról számolt be. Mihail Jevrajev, Jaroszlavl kormányzója a Moszkva felé tartó autósokat figyelmeztette a drónok jelentette veszélyre.
A harcok annak ellenére folytatódnak, hogy a hónap elején Oroszország és Ukrajna megállapodott egy USA által közvetített háromnapos tűzszünetben, amely egy tervezett, 1000-1000 fős fogolycserét is magában foglalt. A felek a fegyverszünet alatt és után is egymást vádolták a megállapodás megsértésével.
Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök kedd este megérkezik Pekingbe, egy kétnapos állami látogatásra, hogy találkozzon Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A látogatás a 2001-es kínai–orosz barátsági szerződés 25. évfordulója alkalmából valósul meg, és az energetikai kapcsolatokra összpontosít, beleértve a tervezett Szibéria Ereje 2 gázvezetéket is.
Az Orosz Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy az orosz fegyveres erők május 19. és 21. között hadgyakorlatot tartanak a nukleáris erők bevetésére való felkészülés érdekében. A tárca közölése szerint a gyakorlatokon több mint 64 000 főnyi személyzet és 7800 katonai felszerelés vesz részt, és ezek során ballisztikus, valamint cirkálórakétákat fognak indítani az orosz területen található tesztbázisokról.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy az orosz finomítói kapacitás 10 százalékkal csökkent az elmúlt hónapokban a drón- és rakétatámadások miatt, majd hozzátette: „Putyin természetesen felhalmozott egy háborús kasszát, de ez bizonyára nem elég ahhoz, hogy a végtelenségig harcoljon.”