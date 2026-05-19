Deviza
EUR/HUF361,66 +0,33% USD/HUF311,43 +0,69% GBP/HUF417,36 +0,46% CHF/HUF394,63 +0,12% PLN/HUF85,14 +0,18% RON/HUF69,15 -0,11% CZK/HUF14,88 +0,31% EUR/HUF361,66 +0,33% USD/HUF311,43 +0,69% GBP/HUF417,36 +0,46% CHF/HUF394,63 +0,12% PLN/HUF85,14 +0,18% RON/HUF69,15 -0,11% CZK/HUF14,88 +0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 141,46 +0,07% MTELEKOM2 638 +3,49% MOL4 060 +0,64% OTP40 950 -0,32% RICHTER12 360 -0,73% OPUS304 -3,13% ANY7 780 -3,08% AUTOWALLIS148,5 -2,36% WABERERS4 570 -1,97% BUMIX9 230,12 -1,58% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 826,94 -0,34% BUX132 141,46 +0,07% MTELEKOM2 638 +3,49% MOL4 060 +0,64% OTP40 950 -0,32% RICHTER12 360 -0,73% OPUS304 -3,13% ANY7 780 -3,08% AUTOWALLIS148,5 -2,36% WABERERS4 570 -1,97% BUMIX9 230,12 -1,58% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 826,94 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
halálhír
Scherer Péter
színész

Elhunyt Scherer Péter, Mucsi Zoltán örökös színésztársa

Elhunyt Scherer Péter, a magyar film és alternatív színház egyik legismertebb és legkarakteresebb alakja. A legtöbben a Kapa és Pepe-filmekből ismerték, ahol Mucsi Zoltán oldalán vált kultikus figurává. Scherer Péter nemcsak filmszínészként, hanem a független színházi élet meghatározó alkotójaként is maradandót alkotott.
VG
2026.05.19, 15:39
Frissítve: 2026.05.19, 15:53

Elhunyt Scherer Péter, az elmúlt harminc év filmművészetének egyik megkerülhetetlen ikonja. A színész sokszor láthattuk együtt Mucsi Zoltánnal, akivel a Kapa és Pepe-sorozattal váltak igazán ismertté. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Facebook-oldala tette közzé. A posztból kiderül, hogy ma, azaz kedden este 21 órakor virrasztást tartanak a B32 Galéria és Kultúrtérnél, de kérik a sajtó távolmaradását.

Elhunyt Scherer Péter, Mucsi Zoltán örökös színésztársa
Elhunyt Scherer Péter, Mucsi Zoltán örökös színésztársa / Fotó: Kiss Annamarie

Scherer Péter az elmúlt három évtized magyar színházi és filmes világának egyik legkarakteresebb alakja volt, Mucsi Zoltánnal közösen szerepeltek Jancsó Miklós kultikus filmjeiben. A két színész a magyar filmes abszurd egyik legismertebb védjegyévé vált a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, a Kelj fel, komám, ne aludjál és A mohácsi vész című alkotásokban.

Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, pályáját azonban nem hagyományos színészi úton kezdte. A nyolcvanas években amatőr és alternatív társulatokban játszott, majd alapító tagja lett a legendás Arvisura Színháznak, amely meghatározó műhelye volt a rendszerváltás körüli alternatív színházi életnek. Később több független társulatban is dolgozott, miközben fokozatosan az ország egyik legismertebb karakterszínészévé vált.

A filmvásznon és a televízióban egyaránt otthonosan mozgott. 

Szerepelt többek között a Kontroll, az Üvegtigris, a Kincsem és számos népszerű magyar sorozat produkcióiban is, 

miközben színházi munkáit sem hagyta abba. Saját társulatával, a Nézőművészeti Kft.-vel olyan előadásokat hozott létre, amelyek egyszerre voltak közéletiek, személyesek és erősen társadalomkritikusak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu