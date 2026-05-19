Elhunyt Scherer Péter, az elmúlt harminc év filmművészetének egyik megkerülhetetlen ikonja. A színész sokszor láthattuk együtt Mucsi Zoltánnal, akivel a Kapa és Pepe-sorozattal váltak igazán ismertté. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Facebook-oldala tette közzé. A posztból kiderül, hogy ma, azaz kedden este 21 órakor virrasztást tartanak a B32 Galéria és Kultúrtérnél, de kérik a sajtó távolmaradását.

Elhunyt Scherer Péter, Mucsi Zoltán örökös színésztársa / Fotó: Kiss Annamarie

Scherer Péter az elmúlt három évtized magyar színházi és filmes világának egyik legkarakteresebb alakja volt, Mucsi Zoltánnal közösen szerepeltek Jancsó Miklós kultikus filmjeiben. A két színész a magyar filmes abszurd egyik legismertebb védjegyévé vált a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, a Kelj fel, komám, ne aludjál és A mohácsi vész című alkotásokban.

Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, pályáját azonban nem hagyományos színészi úton kezdte. A nyolcvanas években amatőr és alternatív társulatokban játszott, majd alapító tagja lett a legendás Arvisura Színháznak, amely meghatározó műhelye volt a rendszerváltás körüli alternatív színházi életnek. Később több független társulatban is dolgozott, miközben fokozatosan az ország egyik legismertebb karakterszínészévé vált.

A filmvásznon és a televízióban egyaránt otthonosan mozgott.

Szerepelt többek között a Kontroll, az Üvegtigris, a Kincsem és számos népszerű magyar sorozat produkcióiban is,

miközben színházi munkáit sem hagyta abba. Saját társulatával, a Nézőművészeti Kft.-vel olyan előadásokat hozott létre, amelyek egyszerre voltak közéletiek, személyesek és erősen társadalomkritikusak.