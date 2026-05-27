Mindmegette Étterem Napok

Háromfogásos menü fix áron: elindult a foglalás a Mindmegette Étterem Napokra – mindenki figyeljen, a legjobb helyekre szinte azonnal lecsapnak

Elindult a foglalás a két nap múlva kezdődő Mindmegette Étterem Napokra, az esemény keretein belül olyan éttermekbe is eljuthatunk, amikről eddig csak álmodtunk. Az ételek kiválasztása miatt sincs okunk aggódni: a séfek által gondosan összeállított, fix áron elérhető, háromfogásos menüsor tökéletesen tükrözi az étterem íz és hangulatvilágát – négy árkategória, rengeteg stílus. Ne feledje, a legjobb helyekre gyorsan lecsapnak.
2026.05.27, 18:15
Frissítve: 2026.05.27, 18:50

Az elmúlt évek inflációja után a vendéglátásban is egyre fontosabb szempont lett az árak kiszámíthatósága, különösen a magasabb kategóriás éttermek esetében. Erre próbálnak reagálni azok az éttermi események is, amelyek fix áras menükkel igyekeznek új vendégeket bevonzani. Május 29. és június 14. között országszerte több étterem csatlakozik a Mindmegette Étterem Napok programhoz, ahol előre meghatározott árakon kínálnak háromfogásos menüket.

Fix áras vacsorák jönnek a legnépszerűbb éttermekben: sok helyre pillanatok alatt elfogyhatnak az asztalok / Fotó: Natalia Deriabina

A kezdeményezés a nemzetközileg ismert „restaurant week” típusú események hazai változata: a részt vevő éttermek egy szűkített, séfek által összeállított menüsorral várják a vendégeket. Az ilyen akciók egyik célja, hogy azok is kipróbáljanak népszerűbb vagy magasabb árkategóriás helyeket, akik egy hagyományos vacsoránál bizonytalanabbak lennének a végösszeg miatt.

A szervezők négy árkategóriában hirdették meg a menüket: 6900, 8900, 10 900 és 13 900 forintért lehet háromfogásos vacsorát foglalni. 

A kínálatban várhatóan klasszikus magyar éttermek, modern bisztrók és prémiumkategóriás helyek is szerepelnek majd, több városban.

Az éttermek számára az ilyen rendezvények elsősorban a gyengébb időszakok feltöltéséről és az új vendégek megszólításáról szólnak. A vendéglátóipar az elmúlt két évben tetemes költségnövekedéssel szembesült: emelkedtek az energiaárak, a bérek és az alapanyagköltségek is, amit sok hely csak fokozatosan tudott áthárítani a fogyasztókra. Emiatt a vendégek egy része ritkábban jár étterembe, különösen a középkategóriás és prémiumhelyeken.

A fix áras menük ugyanakkor az éttermeknek is kiszámíthatóbb működést adhatnak. 

Az előre összeállított kínálat egyszerűsíti a konyhai szervezést, csökkentheti az alapanyag-veszteséget és gyorsíthatja a kiszolgálást is. 

Nem véletlen, hogy világszerte egyre több étterem épít hasonló eseményekre vagy limitált menükre.

A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb éttermek asztalai villámgyorsan elfogynak, főleg az esti időpontok és a hétvégék. Különösen igaz ez a kiemelten jegyzett helyekre, ahol egy ilyen esemény remek alkalom arra, hogy kedvezőbb, átlátható formában ismerkedjünk meg a kínálattal. Éppen ezért érdemes minél hamarabb körülnézni a mindmegetteetteremnapok.hu oldalon, és lefoglalni a kiszemelt időpontot.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
