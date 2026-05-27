Háromfogásos menü fix áron: elindult a foglalás a Mindmegette Étterem Napokra – mindenki figyeljen, a legjobb helyekre szinte azonnal lecsapnak

Az elmúlt évek inflációja után a vendéglátásban is egyre fontosabb szempont lett az árak kiszámíthatósága, különösen a magasabb kategóriás éttermek esetében. Erre próbálnak reagálni azok az éttermi események is, amelyek fix áras menükkel igyekeznek új vendégeket bevonzani. Május 29. és június 14. között országszerte több étterem csatlakozik a Mindmegette Étterem Napok programhoz, ahol előre meghatározott árakon kínálnak háromfogásos menüket.

A kezdeményezés a nemzetközileg ismert „restaurant week” típusú események hazai változata: a részt vevő éttermek egy szűkített, séfek által összeállított menüsorral várják a vendégeket. Az ilyen akciók egyik célja, hogy azok is kipróbáljanak népszerűbb vagy magasabb árkategóriás helyeket, akik egy hagyományos vacsoránál bizonytalanabbak lennének a végösszeg miatt.

A szervezők négy árkategóriában hirdették meg a menüket: 6900, 8900, 10 900 és 13 900 forintért lehet háromfogásos vacsorát foglalni.

A kínálatban várhatóan klasszikus magyar éttermek, modern bisztrók és prémiumkategóriás helyek is szerepelnek majd, több városban.

Az éttermek számára az ilyen rendezvények elsősorban a gyengébb időszakok feltöltéséről és az új vendégek megszólításáról szólnak. A vendéglátóipar az elmúlt két évben tetemes költségnövekedéssel szembesült: emelkedtek az energiaárak, a bérek és az alapanyagköltségek is, amit sok hely csak fokozatosan tudott áthárítani a fogyasztókra. Emiatt a vendégek egy része ritkábban jár étterembe, különösen a középkategóriás és prémiumhelyeken.

A fix áras menük ugyanakkor az éttermeknek is kiszámíthatóbb működést adhatnak.

Az előre összeállított kínálat egyszerűsíti a konyhai szervezést, csökkentheti az alapanyag-veszteséget és gyorsíthatja a kiszolgálást is.

Nem véletlen, hogy világszerte egyre több étterem épít hasonló eseményekre vagy limitált menükre.

A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb éttermek asztalai villámgyorsan elfogynak, főleg az esti időpontok és a hétvégék. Különösen igaz ez a kiemelten jegyzett helyekre, ahol egy ilyen esemény remek alkalom arra, hogy kedvezőbb, átlátható formában ismerkedjünk meg a kínálattal. Éppen ezért érdemes minél hamarabb körülnézni a mindmegetteetteremnapok.hu oldalon, és lefoglalni a kiszemelt időpontot.