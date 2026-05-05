Az Európai Unió miniszterei hétfőn jóváhagyták, hogy az unió hivatalosan is csatlakozzon ahhoz a különleges törvényszékhez, amely Oroszország vezetőit vonhatja felelősségre az Ukrajna elleni háború miatt – erősítették meg három uniós tisztségviselő a Kyiv Independentnek.

Rendkívüli: megszavazta az EU, nürnbergi per formájában akarják bíróság elé állítani Vlagyimir Putyint

A tervezett különleges törvényszék ugyanazért a bűncselekményért kívánja felelősségre vonni Oroszországot, mint amellyel a nürnbergi perben a náci Németország vezetőit ítélték el a második világháború után. Fontosságát az adja, hogy jelenleg sem a Nemzetközi Büntetőbíróság, sem más létező nemzetközi testület nem rendelkezik megfelelő jogi mandátummal.

Philippe Sands nemzetközi jogász már 2022-ben szorgalmazta egy ilyen különleges törvényszék felállítását Oroszország felelősségre vonására. Az elképzelést elviekben támogatta az Európa Tanács 2025 májusában, majd megkezdődtek a gyakorlati előkészületek. Hollandia felajánlotta, hogy otthont ad a bíróságnak, az Európai Unió pedig

finanszírozást biztosított a bizonyítékgyűjtéshez és a többi előkészítő munkához.

A törvényszék működésének megkezdése után a legmagasabb szintű orosz vezetők, köztük Vlagyimir Putyin elnök is vádat kaphatnak. A bíróság hatásköre elvileg kiterjedhet más, Oroszország oldalán harcoló országokra is, például Belaruszra és Észak-Koreára.

Ennek köszönhetően az Európa Tanács május 15-én, a moldovai fővárosban tartandó külügyminiszteri találkozón jelenthetik be a konkrét előrelépést. Az ukrán kormány szerint a különleges törvényszék 2027-ben válhat teljesen működőképessé.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szorgalmazta, hogy a nürnbergi perhez hasonlóan kell eljárni az orosz vezetők ellen.