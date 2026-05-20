Komédiába fullad az Európai Unió castingja – nincs kit Putyinhoz küldeni

Az Európai Unió a kontinens egy korábbi erős vezetőjét küldené Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz tárgyalni. A tagállamok külügyminiszterei a jövő héten Cipruson tartandó uniós ülésen dönthetnek arról, hogy kit kérnek fel arra, hogy képviseljék az integrációt az ukrajnai háborút lezáró egyeztetéseken.

Komédiába fordul fullad az Európai Unió castingja, nincs kit Putyinhoz küldeni / Fotó: NurPhoto via AFP

Európa külön utat nyitna Moszkva felé, korábbi erőskezű vezetőt küldhet Putyinhoz

A Financial Times értesülése szerint a felmerültek között van

Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke,

Angela Merkel volt német kancellár,

Alexander Stubb finn elnök

és elődje, Sauli Niinist.

Mindannyiukban az közös, hogy jelenleg egyikük sem lát el hivatalos szerepet az Európai Unió intézményeiben.

Az amerikai kormány nem ellenzi, ha az unió is tárgyal Putyinnal az Egyesült Államok vezette béketárgyalásokkal párhuzamosan – mondta az üzleti lapnak három érintett személy. Egyikük hozzátette, hogy Ukrajna és Amerika is tudja, hogy az Oroszországgal való jelenlegi egyeztetések az orosz-ukrán háború lázárására nem működnek.

Putyin is az mondta, hogy nyitott arra, hogy európai képviselővel tárgyaljon, azzal a feltétellel, hogy a megbízott „nem mondott mindenféle csúnyaságokat” róluk. Régi barátját és Merkel elődjét, Gerhard Schrödert vetette fel, akit az európaiak és Kijev is határozottan elutasítottak. Utóbbi volt német kancellárt februárban kórházban kezelték kiégés diagnózisával.

Zelenszkij az Európai Uniótól remél egy azonnali tűzszünet elérését

„Mindketten egyetértünk abban, hogy Európának részt kell vennie a tárgyalásokon” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután vasárnap telefonon beszélt Costával. „Fontos, hogy erős hangja és jelenléte legyen ebben a folyamatban, és érdemes meghatározni, konkrétan ki képviselje Európát.”

Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint Zelenszkij azt szeretné, ha az európai oldalt „valaki Draghihoz hasonló” vagy egy „erős, hivatalban lévő állami vezető” irányítaná az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon.

Más forrás pedig arról beszélt, hogy Ukrajna azt szeretné, ha Európa rávenné Putyint egy azonnali tűzszünet elfogadására, amely befagyasztaná a jelenlegi frontvonalakat. Oroszország azonban februárban olyan nyersen elutasította a francia tisztviselők erre irányuló kérését, hogy a bennfentes szerint megalázták őket.