Komédiába fullad az Európai Unió castingja – nincs kit Putyinhoz küldeni
Az Európai Unió a kontinens egy korábbi erős vezetőjét küldené Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz tárgyalni. A tagállamok külügyminiszterei a jövő héten Cipruson tartandó uniós ülésen dönthetnek arról, hogy kit kérnek fel arra, hogy képviseljék az integrációt az ukrajnai háborút lezáró egyeztetéseken.
Európa külön utat nyitna Moszkva felé, korábbi erőskezű vezetőt küldhet Putyinhoz
A Financial Times értesülése szerint a felmerültek között van
- Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke,
- Angela Merkel volt német kancellár,
- Alexander Stubb finn elnök
- és elődje, Sauli Niinist.
Mindannyiukban az közös, hogy jelenleg egyikük sem lát el hivatalos szerepet az Európai Unió intézményeiben.
Az amerikai kormány nem ellenzi, ha az unió is tárgyal Putyinnal az Egyesült Államok vezette béketárgyalásokkal párhuzamosan – mondta az üzleti lapnak három érintett személy. Egyikük hozzátette, hogy Ukrajna és Amerika is tudja, hogy az Oroszországgal való jelenlegi egyeztetések az orosz-ukrán háború lázárására nem működnek.
Putyin is az mondta, hogy nyitott arra, hogy európai képviselővel tárgyaljon, azzal a feltétellel, hogy a megbízott „nem mondott mindenféle csúnyaságokat” róluk. Régi barátját és Merkel elődjét, Gerhard Schrödert vetette fel, akit az európaiak és Kijev is határozottan elutasítottak. Utóbbi volt német kancellárt februárban kórházban kezelték kiégés diagnózisával.
Zelenszkij az Európai Uniótól remél egy azonnali tűzszünet elérését
„Mindketten egyetértünk abban, hogy Európának részt kell vennie a tárgyalásokon” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután vasárnap telefonon beszélt Costával. „Fontos, hogy erős hangja és jelenléte legyen ebben a folyamatban, és érdemes meghatározni, konkrétan ki képviselje Európát.”
Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint Zelenszkij azt szeretné, ha az európai oldalt „valaki Draghihoz hasonló” vagy egy „erős, hivatalban lévő állami vezető” irányítaná az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon.
Más forrás pedig arról beszélt, hogy Ukrajna azt szeretné, ha Európa rávenné Putyint egy azonnali tűzszünet elfogadására, amely befagyasztaná a jelenlegi frontvonalakat. Oroszország azonban februárban olyan nyersen elutasította a francia tisztviselők erre irányuló kérését, hogy a bennfentes szerint megalázták őket.
A tisztviselő szerint Zelenszkij várhatóan még a héten megvitatja az ügyet Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetőivel.
Az Európai Unió eddig nem egyeztetett az ukrajnai háború ügyében
Miután 2022-ben Putyin teljeskörű háborút indított Ukrajna ellen, Brüsszel lezárta a hivatalos kommunikációs csatornákat Oroszországgal, csak néhány uniós vezető próbálkozott egyszer-egyszer kapcsolatfelvétellel, köztük Orbán Viktor és Emmanuel Macron francia államfő.
Az Európai Unióban ugyanakkor már akkora lett az aggodalom, hogy mégis aktivizálná magát.
A blokk vezetői attól tartanak, hogy az amerikai vezetésű tárgyalások során egy olyan megállapodást érhetnek el, ami Európát partvonalra szorítja és kiszolgáltatottá teszi.
António Costa, az Európai Tanács elnöke, aki az EU 27 tagállami vezetőjét képviseli, néhány hete arról beszélt, hogy lehetséges tárgyalásokra készülnek Putyinnal. A lap egyik forrása megerősítette, hogy a tagállamok között különböző szinteken zajlanak egyeztetések az ügyről, és a júniusi csúcstalálkozón akár formális megbeszélésekre is sor kerülhet az uniós vezetők között.
Merkel szerint őt nem venné komolyan Putyin
A tárgyalásokat ismerő személyek szerint Draghit biztos kezű szereplőnek tartják, akit az egész EU-ban tisztelnek, és technokrata háttere illeszkedhet a helyzethez.
Merkel hétfőn egy konferencián sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Európát nem vonták be a Putyinnal folytatott tárgyalásokba. Azt is mondta, hogy bár hiba lenne alábecsülni Oroszország vezetőjét, ugyanúgy hiba lenne alulértékelni Európa saját képességeit.
Amikor arról kérdezték, hogy ő maga szerepet vállalna-e, a volt kancellár azt mondta, valószínűleg mások alkalmasabbak lennének, megjegyezve, hogy Putyin csak a hivatalban lévő vezetőket venné komolyan.
Egy magas rangú európai tisztviselő szerint bár Niinistö „azon kevés európaiak egyike, akinek működő kapcsolata van Putyinnal”, az oroszok jelenleg nagyon haragszanak Finnországra. Az északi ország az ukrajnai háborúra válaszul feladta semleges álláspontját, és csatlakozott a NATO-hoz.
Még meg kell határozni az Európai Unió feltételeit és vörös vonalait
Az uniós külügyminiszterek találkozóján arról is tárgyalnak majd, hogy Európa mit követelne egy konfliktus utáni Oroszországgal fenntartott kapcsolatban, milyen vörös vonalai lennének egy lehetséges ukrajnai rendezés kapcsán, és milyen előfeltételeket szabna bármilyen Kremllel folytatott tárgyalás megnyitásához – tették hozzá az érintettek.
Egyes kormányokat azonban már maga a vita is aggaszt, mert attól tartanak, hogy csak láthatóvá teszi az EU Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos megosztottságát.
A moszkvai háttértárgyalásokban részt vevő személyek szerint Oroszország jelezte, hogy nyitottabb lenne egy konstruktívabb európai üzenetre. Az európaiak azonban még mindig nem mondanak semmi érdemlegeset. Hozzátette, hogy Moszkva talán inkább közvetlenül egy jelentős európai hatalommal tárgyalna, mint az egész blokkal, mert „ahogy maguk az európaiak is elismerik, a közös álláspontjuk gyenge lenne, mivel az európai egység fenntartása érdekében a marginális országoknak kedveznének”.
Ursula von der Leyen dühöngeni fog: a britek nem bírták tovább, újra vesznek orosz olajat – az EU teljesen magára maradt a szankciókkal
Az Egyesült Királyság felmentést adott az Oroszországgal szembeni szankciók alól, lehetővé téve a harmadik országokban orosz kőolajból előállított dízelüzemanyag és repülőgép-üzemanyag importját – jelentette be kedden a brit kormány.