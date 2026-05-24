Fegyveres támadás a Fehér Háznál – Donald Trump az irodájában dolgozott, amikor lövések dördültek
Szombaton fegyveres támadás történt a Fehér Ház közelében Washingtonban: egy 21 éves, Maryland államból származó férfi tüzet nyitott az elnöki rezidencia egyik biztonsági ellenőrző pontjánál, majd az Egyesült Államok Titkos Szolgálatának ügynökeivel tűzpárbajba keveredett. A támadót kórházba szállították, ahol életét vesztette – írja a Híradó.hu.
A lövöldözés során egy közeli civil is sebesülést szenvedett, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A hatóságok a férfit Nasire Best-ként azonosították. Az előzetes vizsgálat megállapításai szerint Best három lövést adott le, mielőtt a Titkos Szolgálat ügynökei visszalőttek. Egyelőre nem tisztázott, hogy a megsebesült civilt a támadó vagy a hatóság fegyvere találta-e el.
A rendőrségi nyilvántartások alapján Best nem volt ismeretlen a hatóságok előtt: 2025 nyarán két alkalommal is előállították, hivatalos személy elleni fenyegetés, valamint lezárt területre való illetéktelen belépés gyanúja miatt. Korábban a Titkos Szolgálattal is összetűzésbe keveredett, és mentális problémákkal is küzdött.
Steve Cheung, a Fehér Ház szóvivője közölte, hogy az incidens idején – helyi idő szerint este hat óra körül – Donald Trump elnök az irodájában tartózkodott, és munkáját az esemény nem szakította meg. A Titkos Szolgálat szóvivője elmondta, hogy Best a táskájából vette elő a fegyvert, amellyel a Fehér Ház felé, illetve az ellenőrző pontnál szolgálatot teljesítő ügynökök irányába lőtt.
Az eset politikai visszhangot is keltett. Kathy Hochul, New York állam demokrata kormányzója elítélte a támadást, és hangsúlyozta: a politikai erőszaknak nincs helye az Egyesült Államokban. Egyúttal méltatta a Titkos Szolgálat gyors és határozott beavatkozását. Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke szintén köszönetét fejezte ki az ügynököknek, akik saját biztonságukat kockáztatva teljesítenek szolgálatot.
