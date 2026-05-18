Deviza
EUR/HUF360,75 -0,07% USD/HUF309,69 -0,37% GBP/HUF415,8 +0,5% CHF/HUF394,63 -0,04% PLN/HUF85,03 +0,07% RON/HUF69,26 -0,11% CZK/HUF14,85 +0,02% EUR/HUF360,75 -0,07% USD/HUF309,69 -0,37% GBP/HUF415,8 +0,5% CHF/HUF394,63 -0,04% PLN/HUF85,03 +0,07% RON/HUF69,26 -0,11% CZK/HUF14,85 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 046,37 +0,27% MTELEKOM2 546 +1,43% MOL4 034 +1,05% OTP41 080 -0,05% RICHTER12 450 -1,11% OPUS313,5 +2,12% ANY8 020 +1,01% AUTOWALLIS152 +2,01% WABERERS4 660 0% BUMIX9 377,83 +0,93% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 836,6 +0,79% BUX132 046,37 +0,27% MTELEKOM2 546 +1,43% MOL4 034 +1,05% OTP41 080 -0,05% RICHTER12 450 -1,11% OPUS313,5 +2,12% ANY8 020 +1,01% AUTOWALLIS152 +2,01% WABERERS4 660 0% BUMIX9 377,83 +0,93% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 836,6 +0,79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Péter
Fidesz-frakció
bejelentés

Kitört a botrány: Magyar Péter brutális állítást tett a magyar költségvetésről, a Fidesz azonnal feltárta a valóságot – "Bűnbakot keres"

A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot. A Fidesz frakció közleményt adott ki a helyzet tisztázására.
VG - MTI
2026.05.18, 19:16
Frissítve: 2026.05.18, 19:35

 A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot. A Tisza-kormány megszorításokra készül, ezért bűnbakot keres - áll a Fidesz-frakció hétfőn, az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Magyar Péter fidesz
A Fidesz közleményt adott ki, nem fogták vissza magukat / Fotó: Hegedüs Róbert

Jó állapotokat ígért a Fidesz a Tisza-kormánynak

Azt írták: „a Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el, a tárca költségvetése nyilvános volt, a miniszterelnök által hivatkozott fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt”. A Tisza-kormány 1213 ígéretet tett a kampány során, ezen ígéretek betartása évente 7 ezer milliárd forintra rúgna, világos, hogy a Tisza-kormány ezeket az ígéreteket nem fogja tudni betartani, "megszorításokra készülnek, ezért bűnbakot keresnek" - tették hozzá. A Fidesz-frakció hangsúlyozta, 

a Fidesz-KDNP kormány jó állapotban adta át a kormányzást. 

"A költségvetés stabil, a foglalkoztatási szint magas, a gazdaság nő, 2026 első negyedévében az Európai Unión belül a második legmagasabb volt" - mutattak rá, hozzátéve, nő az ipari teljesítmény és a fogyasztás, az infláció 2 százalék alatti.

A vád: költségvetési hamisítás 

 A leköszönt kormány meghamisította az idei költségvetést – jelentette ki a kormányszóvivő hétfőn Budapesten, miután a kabinet megtárgyalta az autópálya-koncessziós rendszer helyzetét.

Magyar Éva elmondta, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be a kormányülésen, hogy a tárcája gazdasági területe több tétel esetén megállapította, hogy nem szerepel az idei költségvetésben, például az autópálya-koncesszió második féléves tétele. Egy 87,2 milliárd forintos tételt sem szerepeltettek a büdzsében a Budapest-Belgrád vasútvonal esetében, azért, hogy a választások előtt kisebbnek tűnjön a költségvetési hány - tette hozzá. Elmondta, az iváncsai akkugyár vasúti bekötésénél egy 22,3 milliárd forintos kiadás nem szerepel.

Ezek a tételek a volt Építési és Közlekedési Minisztériumnál összesen 

286 milliárd forintot tesznek ki. 

Az Orbán-kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben - összegzett. Megjegyezte, 2006-ban ugyanígy járt el a Gyurcsány-kormány "trükkök százait" alkalmazva, hogy a költségvetés ne a valós számokat mutassa.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu