Kitört a botrány: Magyar Péter brutális állítást tett a magyar költségvetésről, a Fidesz azonnal feltárta a valóságot – "Bűnbakot keres"

A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot. A Tisza-kormány megszorításokra készül, ezért bűnbakot keres - áll a Fidesz-frakció hétfőn, az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A Fidesz közleményt adott ki, nem fogták vissza magukat / Fotó: Hegedüs Róbert

Jó állapotokat ígért a Fidesz a Tisza-kormánynak

Azt írták: „a Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el, a tárca költségvetése nyilvános volt, a miniszterelnök által hivatkozott fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt”. A Tisza-kormány 1213 ígéretet tett a kampány során, ezen ígéretek betartása évente 7 ezer milliárd forintra rúgna, világos, hogy a Tisza-kormány ezeket az ígéreteket nem fogja tudni betartani, "megszorításokra készülnek, ezért bűnbakot keresnek" - tették hozzá. A Fidesz-frakció hangsúlyozta,

a Fidesz-KDNP kormány jó állapotban adta át a kormányzást.

"A költségvetés stabil, a foglalkoztatási szint magas, a gazdaság nő, 2026 első negyedévében az Európai Unión belül a második legmagasabb volt" - mutattak rá, hozzátéve, nő az ipari teljesítmény és a fogyasztás, az infláció 2 százalék alatti.

A vád: költségvetési hamisítás

A leköszönt kormány meghamisította az idei költségvetést – jelentette ki a kormányszóvivő hétfőn Budapesten, miután a kabinet megtárgyalta az autópálya-koncessziós rendszer helyzetét.

Magyar Éva elmondta, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be a kormányülésen, hogy a tárcája gazdasági területe több tétel esetén megállapította, hogy nem szerepel az idei költségvetésben, például az autópálya-koncesszió második féléves tétele. Egy 87,2 milliárd forintos tételt sem szerepeltettek a büdzsében a Budapest-Belgrád vasútvonal esetében, azért, hogy a választások előtt kisebbnek tűnjön a költségvetési hány - tette hozzá. Elmondta, az iváncsai akkugyár vasúti bekötésénél egy 22,3 milliárd forintos kiadás nem szerepel.

Ezek a tételek a volt Építési és Közlekedési Minisztériumnál összesen

286 milliárd forintot tesznek ki.

Az Orbán-kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben - összegzett. Megjegyezte, 2006-ban ugyanígy járt el a Gyurcsány-kormány "trükkök százait" alkalmazva, hogy a költségvetés ne a valós számokat mutassa.