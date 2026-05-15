Itt az igazság: kiderült, milyen állapotban van valójában a magyar gazdaság a Fidesz után – "Magyar Péter mintha már a megszorításokat készítené elő"

Éles kritikával illette az új kormányt Szalai Piroska. A korábban Orbán Viktor mellett miniszterelnöki megbízottként gazdasági kérdésekkel foglalkozó, pályafutását országgyűlési képviselőként folytató politikus szerint Magyar Péter már az első sajtótájékoztatóján a költségvetést temette.

Szalai Piroska szerint jobb helyzetben van a gazdaság, mint Magyar Péter állítja / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

„Egészen úgy hangzott, mintha már a megszorításokat készítené elő, pedig semmi oka nincs rá. A magyar államadósság alacsonyabb, mint az uniós vagy az eurozóna átlaga, alacsonyabb a 2010-es és a 2020-as szintnél is, a hiány finanszírozható, az idei költségvetés stabil, Magyarország pénzügyei rendezettek – legalábbis a kormányváltásig biztosan azok voltak” – írta péntek reggeli Facebook-bejegyzésében Szalai Piroska.

Posztjában az államadósság kapcsán megjegyezte, hogy a baloldali kormányok alatt emelkedett, az Orbán-kormányok alatt pedig csökkent a GDP-arányos államadósság. Egyetlen év volt kivétel ez alól: a Covid kitörésének éve, 2020, de akkor sem ugrott meg a 2010-es szintre. „A folyó áras adósság ugyan emelkedett – ezt harsogta mindig a Tisza szakértői gárdája és korábban Dobrev Klára is –, de a GDP folyó áron jobban nőtt, így nem romlott a pozíciónk. Sőt, a tagállamok közül többnek is nagyobb lett az adóssága nálunk az utóbbi másfél évtizedben” – tette hozzá.

Kiemelte, hogy Magyarország nettó hitelfelvétele nem számított kiugróan nagynak még a 2020 utáni években sem. 2025-ben a GDP 4,7 százaléka volt, miközben Romániában 7,9 százalék, Lengyelországban pedig 7,3 százalék volt ugyanez. A lengyelek kapcsán elmondta, hogy szerinte a Donald Tusk vezette kormány hatalomra lépése után ugrott meg a GDP-arányos hitelfelvétel, annak ellenére, hogy ekkor kapták meg a korábban visszatartott uniós pénzeiket. Úgy véli, hogy az ideológiai alapú, hergelő kormányzás nem kedvez a gazdaságnak, emiatt hatalmas költségvetési hiánnyal dolgozik a Tusk-kormány, ami fenntarthatósági gondokat okoz.

A magyar költségvetésről Szalai elmondta, hogy az év elején jelentkeznek a nagy kiadások – a közszféra béremelése, a lakhatási támogatások kifizetése, a fegyverpénz, a 13. és 14. havi nyugdíj, a fűtési szezonban a rezsicsökkentés támogatása, a 3 százalékos Otthon Start Program támogatása stb. –, a bevételek pedig később érkeznek, emiatt a költségvetés jelentősen túlteljesítette az időarányos hiánycélt, és elérte az egész évre tervezett összeg 70,7 százalékát a Nemzetgazdasági Minisztérium adatai alapján. Szalai szerint ez nem azt jelenti, hogy ennyi hitelt kell felvenni, másrészt a GDP 1,7 százalékos volumennövekedése az első negyedévben becslései alapján legalább 7,5 százalékos folyó áras növekedést jelentett. Hozzátette, hogy május és augusztus között több évben is előfordult, hogy a költségvetési bevételek magasabbak voltak, mint a kiadások, így az évre összesített hiány a következő hónapokban várhatóan javulni fog.