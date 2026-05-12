Kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyre kell állítani a megrendült közbizalmat – ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyiminiszter-jelölt az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában tartott meghallgatásán kedden Budapesten.

Belenyúlna a választási rendszerbe Görög Márta, a Tisza igazságügyminiszter-jelöltje / Fotó: Bodnár Boglárka

Görög Márta expozéjában hangsúlyozta, olyan rendszert kell építeniük, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapok megtapasztalható valósága.

A tárca főbb feladatait sorolva elmondta,

megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét,

javítják a dolgozók munkakörülményeit,

egyszerűsítik az eljárásokat,

csökkentik a túlzott mértékű eljárási díjtételeket,

felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket és a jogászhivatásrendeket,

módosítják a választási rendszert,

átalakítják a végrehajtási rendszert,

leszűkítik a kötelezően igénybe veendő közjegyzői szolgáltatások körét,

rendezik a devizahitelesek helyzetét,

megteremtik az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit,

visszavezetik Magyarországot az európai kultúra fősodrába.

„Olyan államot kell építeni, amely minden döntésével bizonyítja, hogy a képességnek és teljesítménynek van értelme, ahol a törvény ereje mindenki számára védelmet és egyenlő mércét jelent, ahol az igazság nem kevesek kiváltsága, hanem társadalmi együttélésünk szent és sérthetetlen nemzeti minimuma” – fogalmazott Görög Márta.