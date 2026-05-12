Deviza
EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,03 +0,16% RON/HUF68,48 +0,22% CZK/HUF14,68 +0,36% EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,03 +0,16% RON/HUF68,48 +0,22% CZK/HUF14,68 +0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 794,72 -0,35% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 370 -0,5% RICHTER12 480 -0,96% OPUS300,5 -3,83% ANY7 590 +1,58% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 181,04 +0,65% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 813,39 -0,7% BUX133 794,72 -0,35% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 370 -0,5% RICHTER12 480 -0,96% OPUS300,5 -3,83% ANY7 590 +1,58% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 181,04 +0,65% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 813,39 -0,7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jogrend
Tisza-kormány
Görög Márta
jogbiztonság
igazságügyi miniszter
politika
jogállam
Magyarország
igazságszolgáltatás
igazságügy

Belenyúlna a választási rendszerbe Görög Márta, a Tisza igazságügyminiszter-jelöltje

A bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a választási és végrehajtási rendszer átalakítását, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás feltételeinek megteremtését nevezte fő feladatának az igazságügyiminiszter-jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta szerint olyan államot kell építeni, ahol a törvény mindenkinek védelmet és egyenlő mércét jelent.
VG/MTI
2026.05.12, 09:57
Frissítve: 2026.05.12, 10:16

Kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyre kell állítani a megrendült közbizalmat – ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyiminiszter-jelölt az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában tartott meghallgatásán kedden Budapesten.

KENDE Márta Belenyúlna a választási rendszerbe Görög Márta, a Tisza igazságügyminiszter-jelöltje
Belenyúlna a választási rendszerbe Görög Márta, a Tisza igazságügyminiszter-jelöltje / Fotó: Bodnár Boglárka

Görög Márta expozéjában hangsúlyozta, olyan rendszert kell építeniük, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapok megtapasztalható valósága.

A tárca főbb feladatait sorolva elmondta, 

  • megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, 
  • javítják a dolgozók munkakörülményeit, 
  • egyszerűsítik az eljárásokat, 
  • csökkentik a túlzott mértékű eljárási díjtételeket,
  • felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket és a jogászhivatásrendeket, 
  • módosítják a választási rendszert, 
  • átalakítják a végrehajtási rendszert, 
  • leszűkítik a kötelezően igénybe veendő közjegyzői szolgáltatások körét, 
  • rendezik a devizahitelesek helyzetét, 
  • megteremtik az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit, 
  • visszavezetik Magyarországot az európai kultúra fősodrába.

„Olyan államot kell építeni, amely minden döntésével bizonyítja, hogy a képességnek és teljesítménynek van értelme, ahol a törvény ereje mindenki számára védelmet és egyenlő mércét jelent, ahol az igazság nem kevesek kiváltsága, hanem társadalmi együttélésünk szent és sérthetetlen nemzeti minimuma” – fogalmazott Görög Márta.

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új igazságügyi miniszter a sógora helyett: rá aztán senki nem gondolt

Magyar Péter a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek. A Tisza Párt elnöke szerint Görög Márta szakmai tapasztalata garanciát jelenthet a jogállamiság, a jogbiztonság és az alkotmányos intézményrendszer helyreállítására.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu