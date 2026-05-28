Történelmi megállapodást jelentett be Zelenszkij: Gripenek uralhatják hamarosan az ukrán légteret

A svéd kormány bejelentése szerint hamarosan Gripen vadászgépek erősíthetik az ukrán légierőt. A lépés újabb fontos mérföldkő a nyugati fegyverszállításokban.
2026.05.28, 18:56
Frissítve: 2026.05.28, 19:02

Svédország 16 használt Saab JAS 39 Gripen C/D vadászgépet ad át Ukrajnának, és támogatja Kijevet legfeljebb 20 darab korszerűbb Gripen E beszerzésében – jelentette be Ulf Kristersson svéd miniszterelnök május 28-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen.

Történelmi lépés: Svédország Gripeneket szállít Ukrajnának
Svédország Gripen vadászgépeket ad Ukrajnának / Fotó: TT News Agency via AFP

Kristersson szerint Ukrajna hosszú távon a Gripeneket jelölte meg légiereje elsődleges típusaként, és kifejezetten az új E-változatot kívánja beszerezni. 

A jövőbeli Gripen E/F gépek vásárlását Ukrajna az Európai Unió 2,5 milliárd eurós ukrajnai támogatási hiteléből finanszírozná. A tárgyalások folyamatban vannak, az új gépek szállításai várhatóan 2030-tól kezdődhetnek.

A 16 használt C/D változat átadása 2027 elején indulhat, miután Ukrajna véglegesíti a vásárlási megállapodást és Svédország megkapja a szükséges exportengedélyeket. Ezzel tovább bővül Ukrajna nyugati vadászgépekből álló flottája, amely jelenleg amerikai F–16-osokból és francia Mirage 2000-esekből áll, de még mindig nem elégséges az orosz rakéta- és dróntámadások teljes elhárításához.

Mitől népszerű a Gripen?

A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és az F változat.

Szakmai értékelések szerint a Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, ráadásul igen költséghatékony is. Különféle fegyverzetekkel szerelhető fel, ami lehetővé teszi, hogy számos küldetéstípusban vegyen részt az elektronikus hadviseléstől a hagyományos levegő-levegő harcokig, valamint a bombázásokig.

Mindezt jól mutatja, hogy sok száz példányt gyártottak le és üzemeltetnek világszerte számos országban. A legújabb modellt, a Gripen E/F-et jelentősen felújították, és egyenrangú teljesítményt nyújt a Lockheed Martin F–35 Lightning II-vel.

A Gripen vadászgépek fontos szerepet töltenek be a magyar légierőben is

A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. A legújabb változatából, a Jas–39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú Jas–39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött, ezek érkeznek meg nyáron.

A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll. 

Összevesztek a németek és a franciák az új európai szupervadászgépen – ennyit a közös uniós haderőről

Berlinnek elege van abból, hogy Párizs akarja dominálni az új generációs légi fegyverrendszert, a franciák meg azt mondják, hogy egyedül is meg tudják csinálni. A vadászgép-, drón- és irányítórendszereket tartalmazó projektet így vagy brit, vagy svéd közreműködéssel csinálhatja meg az Airbus.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
