Nem várt pillanatban kapott izzasztó kérdéseket Magyar Péter: a 480-as benzinár csak a bemelegítés, a brüsszeli terv is válaszra vár

„A tegnapi miniszterelnöki interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitel-válság, nincs fojtogató munkanélküliség és nincs IMF-gyámság sem” – írta Gulyás Gergely egykori Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési képviselő a Facebookon.

Magyar Péter miniszterelnök

„Van viszont teljes foglalkoztatottság, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, az egyik legmagasabb az Európai Unióban” – fogalmazott a politikus. Szerinte a miniszterelnök által elmondottakból az is kiderül, hogy az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén.

„Amiről viszont nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tisza-kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 Ft-os benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint, hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe„ – írta Gulyás, miután Magyar Péter miniszterelnök az RTL Híradónak adta első kormányfői interjúját.

A miniszterelnök azt mondta, hogy a magyar gazdaság az előző kormány által kommunikáltnál lényegesen rosszabb állapotban van, ezért teljes körű állami átvilágítás zajlik, amelynek eredményeit augusztus 20. körül teszik közzé. A miniszterelnök szerint a költségvetési hiány a kormányzati átadáskor már közel 7 százalékos szinten állt, ezért az új költségvetés módosítását augusztus végére tervezik benyújtani.

Ugyanakkor Magyar Péter több azonnali jóléti intézkedést is bejelentett: a százezer forintos iskolakezdési támogatást augusztusban fizetnék ki a családoknak, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a SZÉP-kártyára érkező támogatás első, ötvenezer forintos részletét. A kormányfő a politikai vezetők fizetéscsökkentéséről is szólt, valamint arról, hogy hamarosan megállapodást írhatnak alá az Európai Bizottsággal a felfüggesztett uniós források felszabadításáról.