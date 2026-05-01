Gulyás Gergely váratlan bejelentést tett a Fideszről: azonnal döntöttek Szécsi Zoltán utódjáról – ő veszi át a helyét

Máris döntött a Fidesz, ki veszi át Szécsi Zoltán parlamenti mandátumát – jelentette be néhány perccel ezelőtt Gulyás Gergely.

Fidesz: váratlan bejelentést tett Gulyás Gergely Szécsi Zoltán utódjáról / Fotó: Bruzák Noémi

A kérdés azért vált égetővé, mert kiderült: az olimpiai bajnok sportoló mégsem ül be a Fidesz országgyűlési patkójába. Ezt Szécsi Zoltán Gulyás Gergely frakcióvezetővel közölte.

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó pénteken az MTI-nek megerősítette a Heol.hu (Heves megyei hírportálnak) csütörtökön elmondottakat a visszakozásáról. Úgy fogalmazott, hogy racionális, családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget, ezt

Gulyás Gergely harag nélkül megértette.

A részletekre nem tért ki, de elmondta ugyanakkor, hogy továbbra is az Egri Vízilabda Klub elnöke marad, ahogyan vállalkozásait is működteti ezután is.

Szécsi Zoltán a Fidesz–KDNP országos listáján a 211. helyen szerepelt. Ő vette volna át Nyitrai Zsolt mandátumát, és Gulyás Gergely csütörtök délután már azt is megnevezte, hogy Szécsi két parlamenti bizottságnak lenne tagja,

az egészségügyié és a művelődésié.

Hétfőn alakult meg a 44 tagú Fidesz-frakció, amelynek névsorát a frakcióvezető tette közzé a képviselőcsoport zárt ülését követően. Gulyás Gergely akkor közölte, hogy az országos listáról bejutottak közül 25-en nem veszik fel mandátumukat. Helyükre a lista további tagjai közül jelölhetett a Fidesz-KDNP, így került be többek között Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó is.

A Kemény Dénes-féle vízilabda aranycsapat kapusa játszott a Ferencvárosban és az olasz Camogliban, illetve az Eger csapatánál, egy ideig Kaposváron edzősködött, 2018-ban lett az Egri Vízilabda Klub elnöke.

Fidesz: váratlan bejelentést tett Gulyás Gergely Szécsi Zoltán utódjáról

Az üresedést nem sokáig hagyta annyiban a Fidesz. Gulyás Gergely pénteken ugyanis máris bejelentette Szécsi Zoltán utódját a Fidesz-frakcióban.

Kiemelte, hogy sajnálattal, de megértéssel fogadta Szécsi Zoltán döntését, aki tegnapi egyeztetésük során arról tájékoztatott, hogy

bár továbbra is teljes mellszélességgel kiáll a Fidesz-KDNP politikai közössége mellett,

de személyes okokból nem tudja vállalni az országgyűlési képviselőséggel járó feladatokat az előttünk álló parlamenti ciklusban. "Sok sikert kívánok neki a jövőben is!".