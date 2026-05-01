Deviza
EUR/HUF362,19 -0,76% USD/HUF307,31 -1,23% GBP/HUF419,64 -0,88% CHF/HUF394,94 -0,79% PLN/HUF85,29 -0,54% RON/HUF69,57 -0,88% CZK/HUF14,86 -0,74% EUR/HUF362,19 -0,76% USD/HUF307,31 -1,23% GBP/HUF419,64 -0,88% CHF/HUF394,94 -0,79% PLN/HUF85,29 -0,54% RON/HUF69,57 -0,88% CZK/HUF14,86 -0,74%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98% BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
parlament
Szécsi Zoltán
Horváth László
frakció
Fidesz
Gulyás Gergely

Gulyás Gergely váratlan bejelentést tett a Fideszről: azonnal döntöttek Szécsi Zoltán utódjáról – ő veszi át a helyét

Jól ismert név a legnagyobb ellenzéki frakció új tagja. A Fidesznek azért kellett új döntést hoznia, mert Szécsi Zoltán hirtelen visszalépett és nem ül be a parlamentbe. Máris megvan az utódja.
Hecker Flórián
2026.05.01, 15:50
Frissítve: 2026.05.01, 16:12

Máris döntött a Fidesz, ki veszi át Szécsi Zoltán parlamenti mandátumát – jelentette be néhány perccel ezelőtt Gulyás Gergely.

Fidesz: váratlan bejelentést tett Gulyás Gergely Szécsi Zoltán utódjáról / Fotó: Bruzák Noémi

A kérdés azért vált égetővé, mert kiderült: az olimpiai bajnok sportoló mégsem ül be a Fidesz országgyűlési patkójába. Ezt Szécsi Zoltán Gulyás Gergely frakcióvezetővel közölte.

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó pénteken az MTI-nek megerősítette a Heol.hu (Heves megyei hírportálnak) csütörtökön elmondottakat a visszakozásáról. Úgy fogalmazott, hogy racionális, családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget, ezt

Gulyás Gergely harag nélkül megértette.

A részletekre nem tért ki, de elmondta ugyanakkor, hogy továbbra is az Egri Vízilabda Klub elnöke marad, ahogyan vállalkozásait is működteti ezután is.

Szécsi Zoltán a Fidesz–KDNP országos listáján a 211. helyen szerepelt. Ő vette volna át Nyitrai Zsolt mandátumát, és Gulyás Gergely csütörtök délután már azt is megnevezte, hogy Szécsi két parlamenti bizottságnak lenne tagja,

  1. az egészségügyié
  2. és a művelődésié.

Hétfőn alakult meg a 44 tagú Fidesz-frakció, amelynek névsorát a frakcióvezető tette közzé a képviselőcsoport zárt ülését követően. Gulyás Gergely akkor közölte, hogy az országos listáról bejutottak közül 25-en nem veszik fel mandátumukat. Helyükre a lista további tagjai közül jelölhetett a Fidesz-KDNP, így került be többek között Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó is.

A Kemény Dénes-féle vízilabda aranycsapat kapusa játszott a Ferencvárosban és az olasz Camogliban, illetve az Eger csapatánál, egy ideig Kaposváron edzősködött, 2018-ban lett az Egri Vízilabda Klub elnöke.

Az üresedést nem sokáig hagyta annyiban a Fidesz. Gulyás Gergely pénteken ugyanis máris bejelentette Szécsi Zoltán utódját a Fidesz-frakcióban.

Kiemelte, hogy sajnálattal, de megértéssel fogadta Szécsi Zoltán döntését, aki tegnapi egyeztetésük során arról tájékoztatott, hogy

bár továbbra is teljes mellszélességgel kiáll a Fidesz-KDNP politikai közössége mellett,

de személyes okokból nem tudja vállalni az országgyűlési képviselőséggel járó feladatokat az előttünk álló parlamenti ciklusban. "Sok sikert kívánok neki a jövőben is!".

Heves megyének erős képviseletre van szüksége az Országgyűlésben, ezért a frakcióhoz Horváth László képviselőtársam csatlakozik – jelentette be végül a Fidesz-frakció új tagját.

Horváth László már a rendszerváltoztatás utáni első ciklusban, 1990-től országgyűlési képviselő volt. Még 2020-ban nevezték ki miniszterelnöki megbízottnak. Legutóbb kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosi mandátumot kapott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
