Gulyás Gergely szerint nem igazak Magyar Péter állításai – kifejezetten megtiltották az új kötelezettségek vállalását

Visszautasította a Magyar Péter leendő miniszterelnök állításait Gulyás Gergely. A leköszönő miniszter szerint a Fidesz–KDNP-kormány nem tett új kötelezettségvállalásokat a választás után.

Gulyás Gergely szerint nem igazak Magyar Péter állításai / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy

kizárólag a költségvetésben szereplő, még a választás előtt meghozott döntések kifizetését tették lehetővé.

A Gulyás Gergely kiemelte: a voksolást követő napon kifejezetten megtiltották új kötelezettségek vállalását. Hozzátette, az állam működéséhez szükséges kiadások – így például a közszférában dolgozók béreinek, a kórházi számláknak vagy az oktatási programok költségeinek finanszírozása – az átmeneti időszakban is biztosított.

A leköszönő miniszter bejegyzésben arra kérte az új kormány vezetőjét és tagjait, hogy a korrekt átadás-átvétel érdekében tartózkodjanak a „valótlan híresztelésektől”.

Közlése szerint a hivatalban lévő miniszterek minden szükséges információt rendelkezésre bocsátanak az új kabinet számára.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke keddi Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy

a leköszönő Orbán-kormány újabb kötelezettségvállalásokkal „kifosztaná a kasszát”.

Szerinte nemcsak a korábban leszerződött, de még ki nem fizetett összegek kifizetése zajlik, hanem új kötelezettségek vállalása is, ráadásul jelentős mértékben.

A leendő kormányfő azt írta, hogy megszüntették a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, így „szabaddá tették a pénzszórást”.

Hozzátette: kormányzati számítások szerint az idei államháztartási hiány újabb intézkedések nélkül is elérheti a GDP 6,8 százalékát, ami jelentősen meghaladja a hivatalos 3,9 százalékos célt, illetve az időközben 5 százalékra módosított prognózist is.

Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy az új kormány megalakulása után visszaállítják a „felelős költségvetési gazdálkodást”, és átfogóan felülvizsgálják a minisztériumok, költségvetési intézmények és állami vállalatok kiadásait, különös tekintettel a beruházásokra és beszerzésekre.

Emellett felszólította a tárcák vezetőit, hogy a kormányváltásig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék.