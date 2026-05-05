Egy új bejelentés alapján mégis vizsgálódik a GVH az Indamedia és a Ringier Hungary felvásárlása körül

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Indamedia és a Ringier Hungary közötti felvásárlás ügyében, miután új információk alapján ellentmondásokat talált a korábban rendelkezésre álló adatokban – derült ki a versenyhivatal közleményéből.

A GVH szerint a vizsgálat célja a tények tisztázása, miközben az Indexnél főszerkesztőváltás is érkezik

A tranzakció 2025. október 30-án zárult le, amikor a Ringier Hungary Kft. és portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Network Zrt. tulajdonába kerültek.

Az ügylet a hatályos jogszabályok szerint nem volt bejelentésköteles, mivel az érintett vállalatcsoportok együttes árbevétele nem érte el a húszmilliárd forintos küszöböt. Bár a versenytörvény lehetőséget ad kisebb, ötmilliárd forint feletti tranzakciók vizsgálatára is, a GVH az előzetes egyeztetések során nem tartotta indokoltnak az eljárás megindítását.

A helyzet 2026. március 2-án változott meg, amikor egy bejelentés érkezett a hatósághoz. Az abban szereplő új adatok és információk alapján a GVH arra jutott, hogy

az eddigi információk között ellentmondások és bizonytalanságok vannak, amelyeket csak formális eljárás keretében lehet tisztázni. A hatóság hangsúlyozta: az eljárás megindítása nem jelenti azt, hogy a tranzakció versenyellenes hatásokkal járna,

és az sem jogsértő, hogy a felek bejelentés nélkül hajtották végre az ügyletet.

A GVH hatásköre kizárólag a versenyre gyakorolt hatások vizsgálatára terjed ki, míg a médiapiaci sokszínűséget a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa értékeli.

A vizsgálat lefolytatására négy hónap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az előzetes egyeztetések informális jellegűek, és alapvetően a vállalkozások által szolgáltatott adatokra épülnek, így új információk felmerülése esetén utólag is indítható vizsgálat.

A médiacsoportnál eközben személyi változás is történik:

május közepén távozik az Index főszerkesztői posztjáról Fekete-Szalóky Zoltán.

Több mint hat éven át vezette a szerkesztőséget, amely ez idő alatt stabilan megőrizte piacvezető pozícióját, és számos tartalmi fejlesztést hajtott végre. Az Index 2024-ben olyan olvasottsági eredményeket ért el, amelyeket a hazai médiapiacon azóta sem tudott más szereplő megközelíteni, írta már a főszerkesztőcseréről az Indamedia kedden.