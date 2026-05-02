Ebből botrány lesz: kiszabadította a blokád alól Ficót az uniós ország, átengedi a légterén – ezen az útvonalon juthat el Putyinhoz Moszkvába

Váratlan fordulat állt be Robert Fico hermetikus elzárásának ügyében, amellyel az EU meg akarta akadályozni, hogy eljusson Moszkvába május 9-én a Győzelem napja rendezvényre.

Az elmúlt hetekben az ügyben több hír is napvilágot látott. Először Litvánia és Lettország is jelezte, nem engedélyezik, hogy Robert Fico május 9-én a légterüket használva jusson el a moszkvai katonai parádéra.

Valamivel később az észt külügyminiszter is bejelentette, hogy Észtország hasonló döntésre jutott és nem nyitja meg légterét a szlovák miniszterelnöknek, illetve Oroszországba tartó járatok számára.

Legfrissebben pedig Lengyelország közölte, hogy bár Pozsony kért tőlük berepülési engedélyt, időközben okafogyottá vált, hogy arról döntsenek, mivel Szlovákia módosította az útvonaltervét.

Erről biztosat továbbra sem lehet tudni, de az információk alapján egyre valószínűbb, hogy valóban alternatív útvonalat választanak a szervezők. Ez azt jelentené, hogy amennyiben Robert Fico Moszkvába utazik, elkerüli a lengyel légteret, így Varsónak nem kell hivatalos döntést hoznia az ügyben.

A kialakult helyzet miatt a szlovák kormányfőnek korábban is kerülő útvonalakat kellett mérlegelnie. Ezek jellemzően Magyarország, Románia, illetve a Fekete-tenger légtere felé vezettek, ami jelentősen meghosszabbította az utazási időt és bonyolította a szervezést.

Hasonló nehézségekkel szembesült más regionális vezető is, például Aleksandar Vucic szerb elnök, aki szintén kénytelen volt módosítani repülési útvonalát a légtérkorlátozások miatt.

Most viszont kiderült – nagyon különös módon –, hogy egy uniós tagország mégiscsak engedélyt adott Ficónak a légtere használatára.

Az egész úgy vált imsertté, hogy az orosz Moszkovszkij Komsomolets napilap azt állította, hogy Csehország megtiltotta Robert Fico szlovák miniszterelnöknek, hogy légterét használja a jövő heti moszkvai útja során.

„Néhány európai ország már megtiltotta Fico gépének, hogy légterét használja Oroszország felé, konkrétan Csehország és Lengyelország” – írta az orosz média. A cseh diplomáciai minisztérium azonban a Novinky.cz portálnak azt nyilatkozta, hogy az orosz napilap állítása nem igaz.