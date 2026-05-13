Deviza
EUR/HUF358,94 +0,36% USD/HUF306,56 +0,58% GBP/HUF414,77 +0,54% CHF/HUF392,16 +0,43% PLN/HUF84,45 +0,41% RON/HUF68,98 +0,33% CZK/HUF14,75 +0,34% EUR/HUF358,94 +0,36% USD/HUF306,56 +0,58% GBP/HUF414,77 +0,54% CHF/HUF392,16 +0,43% PLN/HUF84,45 +0,41% RON/HUF68,98 +0,33% CZK/HUF14,75 +0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 656,39 +0,88% MTELEKOM2 490 +2,89% MOL4 118 +0,44% OTP42 000 +0,81% RICHTER12 430 +0,48% OPUS310 +3,71% ANY7 600 +1,32% AUTOWALLIS152 0% WABERERS4 660 -1,93% BUMIX9 295,05 +0,68% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 810,34 +0,45% BUX133 656,39 +0,88% MTELEKOM2 490 +2,89% MOL4 118 +0,44% OTP42 000 +0,81% RICHTER12 430 +0,48% OPUS310 +3,71% ANY7 600 +1,32% AUTOWALLIS152 0% WABERERS4 660 -1,93% BUMIX9 295,05 +0,68% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 810,34 +0,45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fogyasztóvédelem
Soroksár
fogyasztóvédelmi hatóság

Baj van Soroksáron, tonnaszám semmisítették meg a szamócát és az áfonyát

Penészes, romlott és származását igazolni nem tudó gyümölcsök kerültek a hatóság kezébe Soroksáron. Az NKFH ellenőrei kilenc illegális árustól összesen több mint 2,6 tonna árut semmisítettek meg a fogyasztók biztonsága érdekében.
VG/MTI
2026.05.13, 09:49
Frissítve: 2026.05.13, 10:01

Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ellenőrei: egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában kilenc árustól több mint 2,6 tonna árut – döntő többségében szamócát és áfonyát – foglaltak le és semmisítettek meg.

Több mint 2,6 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelmi hatóság Soroksáron
Kilenc árustól több mint két és fél tonna gyümölcsöt vontak ki a forgalomból / Fotó: NFKH

Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák – például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények –, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.

A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is.

Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára – emelték ki.

Kockázatosak lehetnek a hazánkban kapható étrend-kiegészítők
Az étrend-kiegészítők piaca az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre szélesebb azon termékek köre, amelyek a fogyasztóknak elérhetőek. Ezzel párhuzamosan vált indokoltabbá az egységes szemléletű fogyasztóvédelmi és élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági vizsgálatok lefolytatása a megnövekedett élelmiszer-biztonsági kockázatok és a fogyasztók esetleges megtévesztése miatt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu