Baj van Soroksáron, tonnaszám semmisítették meg a szamócát és az áfonyát

Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ellenőrei: egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában kilenc árustól több mint 2,6 tonna árut – döntő többségében szamócát és áfonyát – foglaltak le és semmisítettek meg.

Kilenc árustól több mint két és fél tonna gyümölcsöt vontak ki a forgalomból / Fotó: NFKH

Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák – például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények –, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták.

A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is.

Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára – emelték ki.