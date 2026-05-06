Véget érhet az iráni háború. közel az amerikai-iráni megállapodás

A felek egy szándéknyilatkozatot írhatnak alá a háború lezárásáról. Megállapodás egyelőre nincs, de a fő vonalak már körvonalazódnak.
K. B. G.
2026.05.06, 11:30
Frissítve: 2026.05.06, 11:48

Közel lehet a háború lezárásához az Egyesült Államok és Irán, legalábbis sajtóhírek szerint a felek elfogadhatnak egy erre vonatkozó egy oldalas szándéknyilatkozatot, melyek a nukleáris tárgyalások keretrendszerét is kijelölhetik.

Az iráni háború elhúzódása energiaválsággal fenyeget / Fotó: AFP

Vége lehet a háborúnak, de semmi sem garantált

Az Axios amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról ír, hogy 48 órán belül várják Irán válaszát a kezdeményezésre, melyben olyan elemek is helyet kaptak, mint egy moratórium az iráni urándúsításra, a befagyasztott iráni eszközök szabadon engedése és az ország elleni szankciók feloldása, valamint a Hormuzi-szoros forgalmával kapcsolatos korlátozások feloldása mind a két fél részéről.

Az egyelőre nem végleges nyilatkozat számos pontja egy végső megállapodástól függ, így annak elfogadása nem garantálja a háború tényleges lezárását, és akár elhúzódó béketárgyalásokhoz is vezethet.

Ugyanakkor az Axios írásából az is kiderül, hogy 

amerikai tisztviselők szerint az iráni vezetés megosztott, ami megnehezítheti a megállapodás tető alá hozását, ráadásul a küszöbön álló egyezségről is már esett szó többször. 

Azonban Donald Trump amerikai elnök azon döntése, hogy leállítja a Hormuzi-szoros forgalmát megnyitni hivatott műveleteket is a tárgyalások haladásával függhet össze. 

Az egy oldalas, 14 pontos szándéknyilatkozatról Trump követei, Steve Witkoff és Jared Kushner tárgyalnak több iráni tisztviselővel is mind közvetlenül, mind közvetítőkön keresztül. Jelenlegi formájában bejelentené a háború végét és 30 napos időszakot adna a részletes megállapodás tető alá hozására, mely rendezné az iráni atomprogram kérdését és a Hormuzi-szoros megnyitását is. Azonban a kulcsfontosságú átjáró megnyitása fokozatosan történne, már a tárgyalások ideje alatt.

