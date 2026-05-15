Most derült ki: megjelent a hantavírus Magyarország közvetlen szomszédjában, megvan az első 2026-os eset – a beteg nem járt külföldön

Magyarország szomszédjában azonosított feltételezett hantavírus-fertőzés ismét ráirányította a figyelmet a rágcsálók által terjesztett megbetegedések veszélyére. Az eset különösen azért keltett aggodalmat, mert a beteg nem járt külföldön és ismert fertőzöttel sem került kapcsolat.
VG/MTI
2026.05.15, 20:41
Frissítve: 2026.05.15, 21:01

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerint egy partiumi betegnél, de a közegészségügyi intézet (INSP) további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzésgyanúként kezeli az esetet.

Megjelent a hantavírus Magyarország közvetlen szomszédjában / Fotó: Hans Lucas / AFP

Az Agerpres szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

Az INSP közleménye szerint 

a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel. 

A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe. Az INSP járványügyi vizsgálatot indított, és a laborvizsgálatok elvégzéséig fertőzésgyanúként kezeli az esetet. 

A Digi24 hírtelevízió szerint az aradi sürgősségi kórházba május elején átszállított beteget 2023 júliusa óta kezelték a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban. 

Ebben a szigorúan őrzött Bihar megyei intézetben kezelik azokat az elítélteket, akiket pszichikai betegségük, függőségük vagy egyéb problémák miatt nem küldhettek börtönbe. A vaskohsziklási kórház négy alkalmazottját tavaly nyáron bíróság elé állították, miután az ENSZ egyik bizottsága 2024-ben videofelvételekkel dokumentált jelentést készített arról, hogy az ápolók elektrosokk-készülékkel kínozták a betegeket, nyomorúságos körülmények között tartották, bántalmazták és lejárt szavatosságú élelmiszerrel etették őket.

A román közegészségügyi intézet korábbi közleményében felidézte, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) nagyon alacsonynak minősíti a fertőzés kockázatát az európai általános népesség körében. 

A hantavírusok elsősorban rágcsálók által terjesztett kórokozók, amelyek leggyakrabban akkor fertőzik meg az embert, ha belélegzi a fertőzött állatok vizelete, ürüléke által szennyezett port, közvetlenül érintkezik az ürülékkel, vagy megharapja egy fertőzött rágcsáló. Az utóbbi években 15 hantavírus-fertőzést igazoltak Romániában: négyet 2023-ban, hármat 2024-ben, hetet 2025-ben és egyet idén.

Lengyelországban is megjelent a hantavírus andoki törzse. A hatóságok azonnal egészségügyi intézkedést vezettek be.

Az esetet azért is követi kiemelt érdeklődéssel a közvélemény, mert egy olyan kontaktszemélyt azonosítottak, aki egy azóta a hantavírusba belehalt áldozattal lépett közvetlen kapcsolatba.

