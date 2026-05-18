Hantavírus-fertőzött a bihari pszichiátrián kezelt férfi, elrendelték a karantént, a kórházat megbüntették
Beigazolódott a hantavírus-fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a vírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott – közölte a román közegészségügyi intézet (INSP) hétfőn.
Az INSP szerint a bukaresti Cantacuzino Intézetben végzett újabb laborvizsgálatok annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van.
Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfi állapota stabil, a beteg öntudatánál van és együttműködő – közölték.
A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze az MV Hondius luxus-óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést.
Az egészségügyi minisztérium hétfőn közölte, hogy a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban nyolc beteget karanténba helyeztek, mert korábban kapcsolatba kerültek az itt ápolt, majd távozása után fertőzöttnek bizonyult partiumi férfival. A kontaktszemélyek 21 napig karanténban, megfigyelés alatt maradnak. A szaktárca Agerpres által idézett közleménye szerint az intézményben más, a fertőzés terjedésének megakadályozását célzó intézkedést is hoztak.
A minisztérium ellenőrző testülete a fertőzésgyanús eset nyomán indított el ellenőrzést a Bihar megyei egészségügyi intézményben. Az ellenőrök szerint a pszichiátriai kórházban talált körülmények nem feleltek meg a higiéniai és egészségügyi előírásoknak, és a kórházi munkaügyi előírásokat sem tartották be.
A rovarirtási rendellenességek nyomán az intézményt 2000 lejre (139 ezer forint) megbírságolták. Újabb 3000 lej (208 ezer forint) bírságot szabtak ki a higiéniai előírások be nem tartása miatt.
Az ellenőrök azt is megállapították, hogy az intézményben 314 ágyra 319 ápolt jutott.
A hantavírussal fertőzött 25 éves fiatalember két nappal hazaérkezése után került kórházba, előtte hosszabb ideig a vaskohsziklási kórházban kezelték. Lakhelyén, az Arad megyei Újszentannán (Santana) egyedül, szegényes körülmények között élt – nyilatkozta Daniel Tomuta, a város polgármestere az Agerpres hírügynökségnek.
A polgármester úgy vélte, hogy a férfi lakóhelyén is kapcsolatba kerülhetett rágcsálókkal, amelyektől megfertőződhetett. A férfi családjában eddig nem észleltek fertőzésre utaló tüneteket – mondta a polgármester.
A partiumi férfit május 8-án lázas állapotban utalták be az Arad megyei sürgősségi kórházba, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott. A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe, ahol igazolták a fertőzést.
A beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel.
Romániában az utóbbi években 15 hantavírus-fertőzést igazoltak: négyet 2023-ban, hármat 2024-ben, hetet 2025-ben és egyet idén.
Hantavírus: bejelentette Magyarország új egészségügyi minisztere, lesz-e kötelező oltás
Fontos a tájékozottság, de nincs ok pánikra az egészségügyi miniszter szerint. Az elmúlt napokban több hír is megjelent a hantavírusról, köztük egy Arad megyei esetről is. Érthető, ha ez aggodalmat kelt, különösen akkor, ha a hírek drámai címmel jelennek meg – írta Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt.
A hantavírusok rágcsálók által terjesztett vírusok, amelyek világszerte előfordulnak. Két fő csoportjuk ismert: az „óvilági” hantavírusok Európában és Ázsiában, az „újvilági” hantavírusok az amerikai kontinensen fordulnak elő. Az európai típusok elsősorban veseszindrómával járó betegségeket okoznak, míg egyes amerikai típusok súlyos légzőszervi és keringési elégtelenséget idézhetnek elő.
A legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Kivétel az Andok-vírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet.
Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy a jelenlegi ismeretek szerint az Andok-vírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, és nincs bizonyított jelentős tünetmentes terjedése.
A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy Covid 2.0 alakuljon ki.
Hegedűs Zsolt szerint Magyarországon nincs ok pánikra, mivel a hazánkban előforduló hantavírus-fertőzések ritkák: 2015–2024 között évente 2–16 esetet regisztráltak. Nálunk elsősorban európai típusok, a Puumala és a Dobrava–Belgrade hantavírus fordul elő. Az újvilági, amerikai típusok természetes környezetben nem találhatók meg Magyarországon.
Az egészségügyi miniszter kiemelte, hogy Magyarországon jelenleg nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Az újvilági Andok-vírus természetes környezetben nincs jelen Magyarországon.
A miniszter arról is beszámolt, hogy nem várható kötelező védőoltás Magyarországon. Jelenleg nem áll rendelkezésre széles körben alkalmazott, nemzetközileg elfogadott hantavírus elleni vakcina, nincs olyan járványügyi helyzet, amely tömeges oltási programot indokolna, és nem várható széles körű közösségi terjedés.