Halálos vírus a luxushajón: emberről emberre terjedő hantavírust azonosítottak – senki sem akarja fogadni a fertőzött óceánjárót

Azonosították a hantavírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzsét a Hondius óceánjáró két fertőzött utasán – közölte a Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségek intézete szerdán.

Az intézet beszámolója szerint a Johannesburgban elhunyt holland nő, valamint a jelenleg a johannesburgi kórház intenzív osztályán lévő brit férfi szervezetében is kimutatták a vírustörzset.

„Ez az egyetlen törzs, amelyről tudni, hogy lehetővé teszi az emberről emberre történő fertőzést,

de az ilyen jellegű fertőzések még így is nagyon ritkák és csak szoros közelséggel lehet átadni” – szögezték le az intézet részéről.

Az ország egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy folyik a kontaktkutatás, és mostanáig 62 személyt azonosítottak, beleértve az egészségügyi személyzetet is.

A szóban forgó emberek jelenleg is megfigyelés alatt állnak, azonban egyelőre senkit sem diagnosztizáltak a vírussal – tette hozzá a tárca.

Az óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötőjéből, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa – egy holland házaspár és egy német állampolgár – meghalt.

A svájci egészségügyi minisztérium szerdán közölte, hogy egy – szintén az andoki vírustörzzsel – fertőzött utast már a zürichi egyetemi kórházban ápolnak, a fertőzött férfi feleségét – aki egyelőre nem mutat tüneteket – elővigyázatosságból karanténba helyezték.

Hollandia szintén bejelentette, hogy megkezdte az előkészületeket három fertőzött – köztük egy holland állampolgár – hazaszállítására, ám részleteket egyelőre nem árultak el.

A Hondius eredeti célja a Zöld-foki Köztársaság lett volna, amely azonban a fertőzés kitörése nyomán megtagadta a kikötési engedélyt.

Szerdán a TVE spanyol hírtelevízió az ország egészségügyi minisztériumára hivatkozva azt közölte, a hajó a Kanári-szigeteken vagy Tenerifén köthet ki, Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke azonban máris tiltakozott a terv ellen, és bejelentette, hogy az ügyben találkozót kért Pedro Sánchez kormányfőtől.