Deviza
EUR/HUF358,17 -0,86% USD/HUF303,95 -1,43% GBP/HUF414,42 -0,95% CHF/HUF390,62 -1,02% PLN/HUF84,7 -0,48% RON/HUF68,1 -1,26% CZK/HUF14,72 -0,62% EUR/HUF358,17 -0,86% USD/HUF303,95 -1,43% GBP/HUF414,42 -0,95% CHF/HUF390,62 -1,02% PLN/HUF84,7 -0,48% RON/HUF68,1 -1,26% CZK/HUF14,72 -0,62%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 182,51 +0,92% MTELEKOM2 514 +1,43% MOL4 212 -2,42% OTP43 790 +2,79% RICHTER12 820 -0,16% OPUS327 -0,76% ANY7 450 +1,61% AUTOWALLIS149 +0,67% WABERERS4 640 +4,96% BUMIX9 160,23 +1,1% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 824,58 +2,66% BUX137 182,51 +0,92% MTELEKOM2 514 +1,43% MOL4 212 -2,42% OTP43 790 +2,79% RICHTER12 820 -0,16% OPUS327 -0,76% ANY7 450 +1,61% AUTOWALLIS149 +0,67% WABERERS4 640 +4,96% BUMIX9 160,23 +1,1% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 824,58 +2,66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fertőzés
óceánjáró
vírus

Halálos vírus a luxushajón: emberről emberre terjedő hantavírust azonosítottak – senki sem akarja fogadni a fertőzött óceánjárót

A Hondius óceánjárón azonosították az andoki hantavírus egyetlen ismert törzsét, amely emberek között is terjedhet. Már több halott van, a hatóságok pedig nemzetközi kontaktkutatást indítottak.
2026.05.06, 12:40
Frissítve: 2026.05.06, 13:03

Azonosították a hantavírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzsét a Hondius óceánjáró két fertőzött utasán – közölte a Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségek intézete szerdán.

FRANCE-ILLUSTRATION-HANTAVIRUS
Azonosították a hantavírus emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzsét / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az intézet beszámolója szerint a Johannesburgban elhunyt holland nő, valamint a jelenleg a johannesburgi kórház intenzív osztályán lévő brit férfi szervezetében is kimutatták a vírustörzset.

„Ez az egyetlen törzs, amelyről tudni, hogy lehetővé teszi az emberről emberre történő fertőzést, 

de az ilyen jellegű fertőzések még így is nagyon ritkák és csak szoros közelséggel lehet átadni” – szögezték le az intézet részéről.

Az ország egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy folyik a kontaktkutatás, és mostanáig 62 személyt azonosítottak, beleértve az egészségügyi személyzetet is.

A szóban forgó emberek jelenleg is megfigyelés alatt állnak, azonban egyelőre senkit sem diagnosztizáltak a vírussal – tette hozzá a tárca.

Az óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötőjéből, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa – egy holland házaspár és egy német állampolgár – meghalt.

A svájci egészségügyi minisztérium szerdán közölte, hogy egy – szintén az andoki vírustörzzsel – fertőzött utast már a zürichi egyetemi kórházban ápolnak, a fertőzött férfi feleségét – aki egyelőre nem mutat tüneteket – elővigyázatosságból karanténba helyezték.

Hollandia szintén bejelentette, hogy megkezdte az előkészületeket három fertőzött – köztük egy holland állampolgár – hazaszállítására, ám részleteket egyelőre nem árultak el.

A Hondius eredeti célja a Zöld-foki Köztársaság lett volna, amely azonban a fertőzés kitörése nyomán megtagadta a kikötési engedélyt. 

Szerdán a TVE spanyol hírtelevízió az ország egészségügyi minisztériumára hivatkozva azt közölte, a hajó a Kanári-szigeteken vagy Tenerifén köthet ki, Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke azonban máris tiltakozott a terv ellen, és bejelentette, hogy az ügyben találkozót kért Pedro Sánchez kormányfőtől. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu