Készüljenek a magyarok, év végéig nem oldják fel a határellenőrzést

A szlovén kormány további hat hónappal, december 21-éig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023 októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést – közölte a ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is.

Szlovénia további hat hónappal meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon

Szlovénia 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon a közel-keleti biztonsági helyzet romlása és a terrorveszély növekedése miatt. Ugyanezen okokra hivatkozva akkor Olaszország is ellenőrzést vezetett be a szlovén határon, amelyet azóta folyamatosan meghosszabbít.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter kedden jelentette be, hogy Róma ismét meghosszabbítja az ellenőrzést a Szlovéniával közös belső schengeni határon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az intézkedés – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – nem akadályozza a határon átnyúló forgalmat és kereskedelmet.

A ljubljanai kormány közleményében arra figyelmeztetett, hogy a globális biztonsági helyzet továbbra is törékeny. A dokumentum szerint az orosz-ukrán háború folytatódása mellett az Európai Unió tagállamai és a tagjelölt országok továbbra is különféle destabilizációs tevékenységeknek, hibrid fenyegetéseknek, dezinformációs kampányoknak és más biztonsági kockázatoknak vannak kitéve.

A szlovén kabinet emellett kiemelte Közel-Keleten zajló háborút, valamint a nemzetközi bűnözői hálózatok határokon átnyúló működését, az illegális migrációs útvonalakat és a szállítási útvonalakkal történő visszaéléseket is.

A szlovén kormány közölte, hogy a biztonsági szervek továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a lehetséges kockázatokat, a szlovéniai és regionális biztonsági helyzetet, valamint a határellenőrzések hatásait azzal a céllal, hogy a körülmények javulása esetén mielőbb visszatérhessenek a belső határellenőrzés nélküli schengeni rendszerhez.

A határátkelés megkönnyítésére 116 digitálisan vezérelhető kijelzőt telepítenek tizenhárom közúti határátkelőhelyen Magyarország ukrán és szerb határszakaszára, valamint korszerűsítik a határellenőrzést segítő Nemzeti Komplex Okmány-nyilvántartó Rendszert (Nekor) – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata decemberben.