Deviza
EUR/HUF360,49 +0,22% USD/HUF310,85 +0,47% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,17 +0,28% PLN/HUF84,86 +0,17% RON/HUF68,76 +0,14% CZK/HUF14,84 +0,28% EUR/HUF360,49 +0,22% USD/HUF310,85 +0,47% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,17 +0,28% PLN/HUF84,86 +0,17% RON/HUF68,76 +0,14% CZK/HUF14,84 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 494,79 +0,03% MTELEKOM2 642 +0,53% MOL3 934 -1,37% OTP40 050 -2,62% RICHTER12 360 +1,13% OPUS316 +0,47% ANY7 830 +0,13% AUTOWALLIS147 -2,38% WABERERS4 540 -1,1% BUMIX9 181,83 -0,53% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 829,91 -0,28% BUX131 494,79 +0,03% MTELEKOM2 642 +0,53% MOL3 934 -1,37% OTP40 050 -2,62% RICHTER12 360 +1,13% OPUS316 +0,47% ANY7 830 +0,13% AUTOWALLIS147 -2,38% WABERERS4 540 -1,1% BUMIX9 181,83 -0,53% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 829,91 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hosszabbítás
Szlovénia
határellenőrzés

Készüljenek a magyarok, év végéig nem oldják fel a határellenőrzést

Szlovénia további hat hónappal meghosszabbította az ellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ideiglenes határellenőrzés 2023 októbere óta van érvényben.
VG/MTI
2026.05.21, 13:59
Frissítve: 2026.05.21, 14:12

A szlovén kormány további hat hónappal, december 21-éig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023 októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést – közölte a ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is.

határ, határellenőrzés M7-es autópálya Magyarország, Szlovénia, Letenye
Szlovénia további hat hónappal meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon / Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Szlovénia 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon a közel-keleti biztonsági helyzet romlása és a terrorveszély növekedése miatt. Ugyanezen okokra hivatkozva akkor Olaszország is ellenőrzést vezetett be a szlovén határon, amelyet azóta folyamatosan meghosszabbít.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter kedden jelentette be, hogy Róma ismét meghosszabbítja az ellenőrzést a Szlovéniával közös belső schengeni határon. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az intézkedés – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – nem akadályozza a határon átnyúló forgalmat és kereskedelmet.

A ljubljanai kormány közleményében arra figyelmeztetett, hogy a globális biztonsági helyzet továbbra is törékeny. A dokumentum szerint az orosz-ukrán háború folytatódása mellett az Európai Unió tagállamai és a tagjelölt országok továbbra is különféle destabilizációs tevékenységeknek, hibrid fenyegetéseknek, dezinformációs kampányoknak és más biztonsági kockázatoknak vannak kitéve.

A szlovén kabinet emellett kiemelte Közel-Keleten zajló háborút, valamint a nemzetközi bűnözői hálózatok határokon átnyúló működését, az illegális migrációs útvonalakat és a szállítási útvonalakkal történő visszaéléseket is.

A szlovén kormány közölte, hogy a biztonsági szervek továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a lehetséges kockázatokat, a szlovéniai és regionális biztonsági helyzetet, valamint a határellenőrzések hatásait azzal a céllal, hogy a körülmények javulása esetén mielőbb visszatérhessenek a belső határellenőrzés nélküli schengeni rendszerhez.

Nagyon jó hírt kaptak az ingázók, változás jön a magyar-szerb határon – egy kör biztosan rosszul jár

A határátkelés megkönnyítésére 116 digitálisan vezérelhető kijelzőt telepítenek tizenhárom közúti határátkelőhelyen Magyarország ukrán és szerb határszakaszára, valamint korszerűsítik a határellenőrzést segítő Nemzeti Komplex Okmány-nyilvántartó Rendszert (Nekor) – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata decemberben.

A digitálisan vezérelhető táblák valós időben mutatják, hogy az egyes forgalmi sávokban milyen járművek vagy utasok közlekedhetnek, ezáltal segítik elkerülni a hibás sávválasztást és csökkentik a torlódások kialakulását.

A rendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy bizonyos sávokat szükség esetén kétirányú forgalomra használjanak, így jobban alkalmazkodva az aktuális forgalmi helyzethez – ismertették a közleményben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu