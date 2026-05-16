Teljes fordulat: Magyar Péter nem bírja kirúgni Havasi Bertalant, hatalmas hibát követett el – az Orbán-kormány nevet az egészen

Teljes káoszba fulladt Magyar Péter és Havasi Bertalan szombati vitája. A miniszterelnök először megpróbálta kirúgni az Orbán-kormány helyettes államtitkárát, a döntés pedig a Magyar Közlönyben is megjelent. Csakhogy minden jel szerint a Tisza-kormány óriásit hibázott.

Havasi Bertalan legyőzte Magyar Pétert, a miniszterelnök nem tudja kirúgni

Már eleve a kirúgás körülménye és módja is vitatható. Annak előzménye ugyanis, hogy szombat délután, miután Magyar Péter gúnyosan megszólította Havasi Bertalant a várban tartott minisztériumi látogatás során, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke nem hagyta magát és szóváltásba keveredett a tiszás kormányfővel.

A jelenetet nehéz szavakban visszaadni, de szerencsére tucatnyi videó készült róla, íme.

Ezzel azonban nem volt vége, ugyanis Magyar Péter annyira megsértődött azon, hogy Havasi Bertalan visszaszólt neki, hogy percekkel később is még az ügyben intézkedett, hogy a helyettes államtitkárt vezessék ki az épületből. Erről is készült felvétel.

Ezek után jelent meg szombat este a Magyar Közlönyben egy egyetlen miniszterelnöki határozatot tartalmazó szám. Ebben mindösszesen tehát ez szerepelt:

A miniszterelnök 24/2026. (V. 16.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről

Ebben pedig az olvasható, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmenti Magyar Péter.

Az eset olyan fontossággal bírt a miniszterelnök számára, hogy még egy videót is közölt arról, ahogy aláírja a határozatot.

A totális fordulat ezen a ponton következett be. Magyar Péter ugyanis felindulásában nem vette észre, hogy a miniszterelnöki határozat, amit aláírt, egy óriási hibát tartalmaz, ami miatt érvénytelen a döntés, így nem tudja kirúgni Havasi Bertalant.

Az történt ugyanis, hogy a miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára hivatkozott Havasi Bertalan felmetésénél.

Csakhogy ilyen miniszter már nincs, ő Rogán Antal volt, aki pedig már napok óta nincs hivatalban.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda ráadásul beolvad a Miniszterelnökségbe, amiről éppen a Tisza-kormány rendelkezett, tehát érthetetlen, mire hivatkozva rúgta volna ki Magyar Péter Havasi Bertalant.