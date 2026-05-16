magyar közlöny
Dr Tuzson Bence
hiba
Havasi Bertalan
Gulyás Gergely
Magyar Péter
kirúgás

Teljes fordulat: Magyar Péter nem bírja kirúgni Havasi Bertalant, hatalmas hibát követett el – az Orbán-kormány nevet az egészen

A miniszterelnök látványos bakit vétett, videóra is vette. Magyar Péter – miután összeveszett vele – annyira ki akarta rúgni Havasi Bertalant, hogy nem vette észre, micsoda képtelenséget hirdet ki a Magyar Közlönyben. Majd legközelebb talán sikerül.
Hecker Flórián
2026.05.16, 20:09
Frissítve: 2026.05.16, 20:55

Teljes káoszba fulladt Magyar Péter és Havasi Bertalan szombati vitája. A miniszterelnök először megpróbálta kirúgni az Orbán-kormány helyettes államtitkárát, a döntés pedig a Magyar Közlönyben is megjelent. Csakhogy minden jel szerint a Tisza-kormány óriásit hibázott.

Havasi Bertalan, MAGYAR Péter
Havasi Bertalan legyőzte Magyar Pétert, a miniszterelnök nem tudja kirúgni / Fotó: Balogh Zoltán

Már eleve a kirúgás körülménye és módja is vitatható. Annak előzménye ugyanis, hogy szombat délután, miután Magyar Péter gúnyosan megszólította Havasi Bertalant a várban tartott minisztériumi látogatás során, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke nem hagyta magát és szóváltásba keveredett a tiszás kormányfővel.

A jelenetet nehéz szavakban visszaadni, de szerencsére tucatnyi videó készült róla, íme.

 

Ezzel azonban nem volt vége, ugyanis Magyar Péter annyira megsértődött azon, hogy Havasi Bertalan visszaszólt neki, hogy percekkel később is még az ügyben intézkedett, hogy a helyettes államtitkárt vezessék ki az épületből. Erről is készült felvétel.

@fullyeeaah Magyar Péter kidobatja Havasi Bertalant #tisza #magyarpeter ♬ eredeti hang - 🔸ꪖꪶꫀ᥊🔹

 

Ezek után jelent meg szombat este a Magyar Közlönyben egy egyetlen miniszterelnöki határozatot tartalmazó szám. Ebben mindösszesen tehát ez szerepelt:

A miniszterelnök 24/2026. (V. 16.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről

Ebben pedig az olvasható, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr.  Havasi Bertalant, a  Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmenti Magyar Péter.

Az eset olyan fontossággal bírt a miniszterelnök számára, hogy még egy videót is közölt arról, ahogy aláírja a határozatot.

 

Havasi Bertalan legyőzte Magyar Pétert, a miniszterelnök nem tudja kirúgni

A totális fordulat ezen a ponton következett be. Magyar Péter ugyanis felindulásában nem vette észre, hogy a miniszterelnöki határozat, amit aláírt, egy óriási hibát tartalmaz, ami miatt érvénytelen a döntés, így nem tudja kirúgni Havasi Bertalant.

Az történt ugyanis, hogy a miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára hivatkozott Havasi Bertalan felmetésénél.

Csakhogy ilyen miniszter már nincs, ő Rogán Antal volt, aki pedig már napok óta nincs hivatalban.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda ráadásul beolvad a Miniszterelnökségbe, amiről éppen a Tisza-kormány rendelkezett, tehát érthetetlen, mire hivatkozva rúgta volna ki Magyar Péter Havasi Bertalant.

Egy biztos: a miniszterelnök határozata érvénytelen, ezzel Havasi Bertalant nem tudja kirúgni. Magyar Péter ha ki akar tartani a döntése mellett, vissza kell vonnia a határozatát, javítania kell és csak ezt követően hirdetheti ki újra a Magyar Közlönyben, reményei szerint most már hiba nélkül.

HAVASI Bertalan
Havasi Bertalan egy nap alatt két csatát nyert meg Magyar Péter ellen / Fotó: Kacsúr Tamás

Az Orbán-kormány tagjai mindenesetre remekül szórakoznak a valóban látványos bakin. Posztolt róla Panyi Miklós, Gulyás Gergely és a volt igazságügyi miniszter, Tuzson Bence is.

Meglep, hogy a miniszterelnök Rogán Antal javaslatai alapján hoz döntést. Magyar Péter felmentette Havasi Bertalant. De vajon kinek a javaslatára?
A közlöny szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a kezdeményező. Mivel ilyen miniszter már nincs, ez csak úgy lenne lehetséges, ha ezt még Rogán Antal javasolta volna! Szerintem ő nem tett ilyet – írta utóbbi a közösségi oldalán.

De Schiffer András ügyvéd se ment el szó nélkül a történtek mellett. Ő úgy fogalmazott, hogy 

értem én az államférfiúi bölcsesség és nagyvonalúság bizonyítására irányuló csillapíthatatlan buzgalmat, de ez a határozat sajnos javaslattevő hiányában végrehajthatatlan. Majd legközelebb.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
