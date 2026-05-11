Hegedűs Zsolt

Radikális tervvel állt elő a leendő egészségügyi miniszter: ezekben a városokban lesznek a centrumkórházak, hubokkal vágnának a várólistákon

Több száz milliárd forintos pluszforrást, új centrumkórházi rendszert és teljes egészségügyi átalakítást ígért a leendő miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az egészségügy jelenlegi rendszere túlzottan kórházközpontú.
Szirmák Erik
2026.05.11, 10:45
Frissítve: 2026.05.11, 11:21

Hegedűs Zsolt parlamenti meghallgatásán átfogó reformokat ígért az egészségügyben. Az egészségügyi miniszterjelölt azt mondta: az ágazat jelenleg alulfinanszírozott, kórházközpontú, és egyre súlyosabb munkaerőhiánnyal küzd, ezért az új kormány egyik legfontosabb prioritása lesz az egészségügy megújítása.

Hegedűs Zsolt szerint az egészségügy jelenlegi rendszere túlzottan kórházközpontú / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A miniszterjelölt szerint emelni kell az egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülését, rendezni kell a nem orvosi dolgozók béreit, valamint garantálni kell az orvosi bérek értékállóságát. 

  • Több segédápolót alkalmaznának, 
  • ösztöndíj- és mobilitási programokat indítanának fiatal orvosoknak, 
  • emellett országos munkaerő-tervezést vezetnének be.

Bejelentette azt is, hogy visszaállítanák az orvosi kamarai tagság kötelező jellegét.

Hegedűs Zsolt közölte, hogy 2030-ra akár 1500-2000 háziorvosi praxis maradhat betöltetlen. Szerinte az alapellátást teljesen újra kell szervezni, ezért országos módszertani intézetet és 164 alapellátási centrumot hoznának létre.

A reform részeként öt államtitkárság működne az Egészségügyi Minisztériumban, külön terület foglalkozna például 

  • a digitális egészségüggyel, 
  • a járó- és fekvőbeteg-ellátással, 
  • valamint az alapellátással. 

Hegedűs Zsolt szerint a digitális egészségügy lehet az a „tőkeáttétel”, amely hosszú távon javíthatja az egész rendszer működését.

Az EESZT biztonságának megerősítését is kiemelt feladatnak nevezte, emellett független minőség-ellenőrzési hatóság létrehozását is bejelentette.

A miniszterjelölt konkrét egészségpolitikai célokat is megfogalmazott. Ezek között szerepel 

a daganatos megbetegedések számának 10 százalékos csökkentése, a születéskor várható élettartam 80 évre emelése, valamint országos dohányzás- és alkoholellenes programok indítása.

A parlamenti meghallgatáson közölte: átalakítanák a magyar kórházi rendszert. Szerinte korábban milliárdokat költöttek el egy új kórház építésének előkészítésére, miközben érdemi előrelépés nem történt. Ehelyett a Tisza-kormány centrumkórházi rendszerben gondolkodik.

A tervek szerint minden régióban lenne egy centrumkórhzáz:

  • négy nagy egyetemi klinika – Budapest, Pécs, Debrecen és Szeged – alkotná az új rendszer alapját. 
  • Emellett több vidéki intézményt is fejlesztenének, köztük a székesfehérvári, miskolci és győri kórházakat.

Ezekben az intézményekben koncentrálnák a legösszetettebb ellátásokat és a magas szintű szakmai hátteret igénylő beavatkozásokat.

A miniszterjelölt arról is beszélt, hogy a fejlesztések között zöldmezős beruházások is szerepelnek, emellett a meglévő kórházak mellé úgynevezett célzott hubokat telepítenének. Ezek feladata részben a várólisták csökkentése és a gyorsabb betegellátás biztosítása lenne.

Hegedűs Zsolt újranyitná a szívhangtörvény ügyét és vizsgálná a Covid-beszerzéseket

Takács Péter volt egészségügyért felelős államtitkár kérdésére azt mondta, hogy a szívhang-törvénnyel „a szakmát megerőszakolta a politika”. Hozzátette, hogy korábban tagja volt az etikai kollégiumnak, amikor ez a törvény életbe lépett. A miniszterjelölt szerint a szívhangtörvényhez és más, az élet kezdetével vagy végével kapcsolatos kérdésekhez rendkívül körültekintően kell hozzányúlni. Az abortusz, az eutanázia vagy éppen a szívhangtörvény olyan súlyos etikai ügyek, amelyekben széles körű társadalmi és szakmai egyeztetésre van szükség.

Arról is beszélt, hogy 

a szívhangtörvényt mindenképpen újra napirendre vennék, és egy széles körű társadalmi egyeztetést követően felülvizsgálnák. 

A volt államtitkár azon kérdésre, hogy a Tisza-kormány évente miből teremti elő az 500 milliárd forintnyi pluszpénzt az egészségügyre azt mondta, hogy 

  • megfelelő beszerzések, 
  • az „elégetett közvagyonokat a visszaszerzésével” 
  • az uniós források megszerzésesével, 
  • illetve egy új költségvetéssel 

alapozná meg.

Hegedűs Zsolt arról is beszélt, hogy több műtétet lehetne elvégezni, ha növekedne a termelékenység az egészségügyben. Szerinte ehhez minden kórházban meg kell vizsgálni a hiányosságokat, és fel kell mérni, milyen segítségre van szükség az intézmények működésének javításához.

Hangsúlyozta: mindehhez többletforrásokra is szükség van, a pluszpénzeket pedig a jól működő, gyors és magas színvonalú egészségügyi intézményekhez kell irányítani.

Kijelentette, hogy az előző vezetésnek felelősséget kell vállalnia az eddigi eredményekért. Hozzátette: kivizsgálják a pandémia alatt történt beszerzéseket, valamint beruházásokat is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
