Elindult Charles de Gaulle, a franciák mozgósítanak Hormuz miatt: nincs egyedül, követik az olaszok és a hollandok

Franciaország szerdán a Vörös-tengerre vezényelte az egyik repülőgép-hordozót is tartalmazó harccsoportját egy, a Hormuzi-szoros biztonságát garantáló katonai misszió előkészítésének részeként. Párizs arra sürgette Washingtont és Teheránt, hogy vegyék fontolóra a javaslatot a versengő blokádok globális gazdaságra gyakorolt hatása miatt.

A Charles de Gaulle repülőgép-hordozó kötelék útban a Hormuzi-szoros felé / Fotó: Marine Nationale / AFP

A Reuters szerint a hétfői kölcsönös csapások ismét rávilágítottak a helyzet súlyára, miközben az Amerikai Egyesült Államok és Irán a szűk tengeri átjáró feletti ellenőrzésért küzd. A globális energiaellátás és energiakereskedelem szempontjából kulcsfontosságú vízi útvonal körüli konfliktus megingatta a mindössze négy hete életbe lépett törékeny tűzszünetet is.

„Ma újabb erőfeszítést kell tennünk, mert a Hormuzi-szoros blokádja továbbra is fennáll, így a világgazdaságot érő károk egyre súlyosabbak, és az elhúzódó konfliktus kockázata túl nagy ahhoz, hogy szó nélkül beletörődjünk” – mondta egy francia tisztviselő azon a háttérbeszélgetésen, amelyet azt követően tartottak, hogy a hadsereg bejelentette a harccsoport Közel-Keletre vezénylését.

Nagy erőkkel érkeznek a Közel-Keletre a franciák

Franciaország és Nagy-Britannia több hete dolgozik egy olyan javaslaton, amely a helyzet stabilizálódása vagy a konfliktus lezárása után biztosítaná a biztonságos áthaladást a Hormuzi-szoroson keresztül. A terv megvalósításához Iránnal való koordinációra lenne szükség, és egy tucat ország jelezte részvételi szándékát a misszióban az előkészítő tárgyalásokat követően.

A francia hadsereg közleménye szerint a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó kötelék – amelyet egy olasz és egy holland hadihajó is kísér – a Vörös-tenger déli térsége felé tart.

A katonai kommüniké kiemelte, hogy a vezénylés célja a térség műveleti környezetének felmérése, a válságkezelési lehetőségek bővítése a biztonság megerősítése érdekében, és a tengeri kereskedelem szereplőinek megnyugtatása.

Továbbra is bizonytalan a Hormuzi-szoros helyzete

A franciák azt javasolják, hogy Irán biztosítsa a hajók számára az áthaladást a szoroson, egyúttal pedig kötelezze el magát arra, hogy tárgyalásokat folytat az amerikaiakkal a nukleáris anyagok, a rakéták és a térség kérdéseiről. Párizs azt is javasolja, hogy az amerikaiak oldják fel a Hormuzi-szoros blokádját, és ezért cserébe kapják meg Irán kötelezettségvállalását a tárgyalásokra.