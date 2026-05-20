Egy nagyhatalom megpróbálja a lehetetlent – rés támadt a blokádon: egyre több hajó jut át Hormuznál

Sikeresen, Iránnal együttműködve átkelt szerdán a Hormuzi-szoroson egy dél-koreai tartályhajó – jelentette be Dzso Hjon dél-koreai külügyminiszter a parlamentben. A tárcavezető elmondta, hogy a kétmillió hordó nyersolajat szállító hajó előző nap indult útnak, és rendkívül óvatosan kelt át a blokád alatt lévő szoroson, további részleteket azonban nem közölt.

Egyre több hajó jut át a Hormuzi-szoroson, de a veszély nem múlt el / Fotó: Shutterstock

Biztonsági források szerint a vízi jármű február vége, tehát az iráni háború kitörése óta, több mint húszfős legénységgel a fedélzetén vesztegelt a környékbeli vizeken. A Bloomberg hírügynökség úgy tudja, hogy a dél-koreai Ulszan kikötővárosába tartó hajó üzemeltetője a HMM dél-koreai vállalat.

Az átkelésre mintegy két héttel azt követően került sor, hogy az ugyanahhoz a vállalathoz tartozó, panamai zászló alatt haladó HMM Namu teherhajót két, azonosítatlan légi eszköz eltalálta, nem messze az Egyesült Arab Emírségektől. Az incidens nyomán a hajón tűz keletkezett, a legénység egyik tagja pedig könnyebben megsebesült.

Dzso Hjon vasárnap telefonon egyeztetett iráni kollégájával, Abbász Aragcsival, és a beszélgetés során – a dél-koreai külügyminisztérium tájékoztatása szerint – egyetértettek abban, hogy tárgyalásokat folytatnak a szorosnál lévő dél-koreai hajók és legénységük biztonságáról.

Egyre többen jutnak át a Hormuzi-szoroson

Ráadásul nem csak a dél-koreai hajó járt sikerrel. A Bloomberg jelentése szerint az iráni háború idején a Perzsa-öbölbe belépő, nem iráni kötődésű, nagy tartályhajók szinte mindegyike sikeresen kijutott a térségből rakománnyal a fedélzetén. Ez arra utal, hogy kialakult egy szűk hajótulajdonosi kör, amely hajlandó vállalni a Hormuzi-szoroson való átkelés kockázatát.

A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok alapján március elseje óta legalább 19, kőolajat vagy cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) szállító, iráni kapcsolatokkal nem rendelkező hajó lépett be és hagyta el a Hormuzi-szorost. Ezzel szemben mintegy 100 olyan tanker, amely még a konfliktus előtt érkezett a Perzsa-öbölbe, továbbra is ott rekedt a támadásoktól való félelem miatt – számolt be az OilPrice.com.