Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi-szoroson az öbölben rekedt semleges hajóknak hétfőn – jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök az internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy az úgynevezett Szabadság Projekt közel-keleti idő szerint hétfőn reggel kezdődik.

Amerika sorsdöntő bejelentést tett az éjjel a Hormuzi-szorosról: mentőakcióba kezd órákon belül, átviszi a hajókat – „Bárki akadályozza, erővel találja szembe magát" / Fotó: AFP

Arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, melyek „valami nagyon pozitív” fejleményhez vezethetnek mindenki számára.

Donald Trump közölte: az amerikai tengeri kíséret olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán „semleges és ártatlan szemlélődők”, a „körülmények áldozatai”.

„Azt mondtam képviselőimnek, hogy tájékoztassák ezen országokat arról, hogy

erőnkből telhetően minden erőfeszítést megteszünk, hogy átjuttassuk hajóikat és legénységüket a szoroson”

– fogalmazott Donald Trump. Hozzátette: az érintett országok hajói addig nem térnek vissza térségben, amíg a hajózás biztonságát nem sikerül ismét helyreállítani.

Donald Trump a lépést humanitárius gesztusnak nevezte az Egyesült Államok és a közel-keleti országok, valamint Irán részéről, többek között megjegyezve, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt a Perzsa-öbölben rekedt hajókon fogytán az élelmiszer.

Az amerikai elnök ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a művelet végrehajtását

bárki akadályozni próbálná, „erővel találja szembe magát”.

Mike Waltz, amerikai ENSZ-nagykövet ezzel egy időben azt közölte: az Egyesült Államok és öböl menti arab partnerei mindent el fognak követni annak érdekében, hogy megvédjék a hajózás szabadságát. A diplomata közösségi oldalán megjelent bejegyzésében törvénytelennek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Irán elaknásítja a Hormuzi-szorost, valamint díjat próbál szedni az azon való áthaladásért kereskedelmi hajóktól.

