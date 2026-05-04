Amerika sorsdöntő bejelentést tett az éjjel a Hormuzi-szorosról: mentőakcióba kezd órákon belül, átviszi a hajókat – „Bárki akadályozza, erővel találja szembe magát”

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok haditengerészete hétfőn megkezdi a semleges hajók kíséretét a Hormuzi-szoroson keresztül. Trump szerint mindent megtesznek azért, hogy átjuttassák a hajókat a legénységgel együtt a Hormuzi-szoroson, viszont bárki akadályozni próbálná, „erővel találja szembe magát”.
VG/MTI
2026.05.04, 06:10
Frissítve: 2026.05.04, 07:00

Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi-szoroson az öbölben rekedt semleges hajóknak hétfőn – jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök az internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy az úgynevezett Szabadság Projekt közel-keleti idő szerint hétfőn reggel kezdődik.

Fotó: AFP

Arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, melyek „valami nagyon pozitív” fejleményhez vezethetnek mindenki számára.

Donald Trump közölte: az amerikai tengeri kíséret olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán „semleges és ártatlan szemlélődők”, a „körülmények áldozatai”.

„Azt mondtam képviselőimnek, hogy tájékoztassák ezen országokat arról, hogy 

erőnkből telhetően minden erőfeszítést megteszünk, hogy átjuttassuk hajóikat és legénységüket a szoroson” 

– fogalmazott Donald Trump. Hozzátette: az érintett országok hajói addig nem térnek vissza térségben, amíg a hajózás biztonságát nem sikerül ismét helyreállítani.

Donald Trump a lépést humanitárius gesztusnak nevezte az Egyesült Államok és a közel-keleti országok, valamint Irán részéről, többek között megjegyezve, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt a Perzsa-öbölben rekedt hajókon fogytán az élelmiszer.

Az amerikai elnök ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a művelet végrehajtását 

bárki akadályozni próbálná, „erővel találja szembe magát”.

Mike Waltz, amerikai ENSZ-nagykövet ezzel egy időben azt közölte: az Egyesült Államok és öböl menti arab partnerei mindent el fognak követni annak érdekében, hogy megvédjék a hajózás szabadságát. A diplomata közösségi oldalán megjelent bejegyzésében törvénytelennek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Irán elaknásítja a Hormuzi-szorost, valamint díjat próbál szedni az azon való áthaladásért kereskedelmi hajóktól.

Hormuzi-szoros: Irán szerint Donald Trump máris válaszolt a 14 pontos békejavaslatukra

Irán és az Egyesült Államok közötti diplomáciai üzenetváltás új szakaszba lépett, miután Teherán megkapta Washington válaszát a 14 pontos békejavaslatára, amelynek részleteit jelenleg is értékelik. A bizonytalanságot növeli, hogy Donald Trump nyilvánosan elfogadhatatlannak nevezte a tervet, miközben hivatalos amerikai megerősítés továbbra sincs a válasz tartalmáról. 

A javaslat kulcselemei – az amerikai erők visszavonása, a tengeri blokád feloldása és a harcok teljes beszüntetése – közvetlenül érintik a Hormuzi-szoros újranyitásának esélyeit is. A helyzetet bonyolítja, hogy Washington egyszerre kommunikál katonai nyomásgyakorlást és diplomáciai nyitottságot, ami a piacok számára nehezen értelmezhető irányt jelent. A következő órák fejleményei ezért nemcsak a térség biztonságára, hanem az energiaárak alakulására és a globális kereskedelmi útvonalak stabilitására is közvetlen hatással lehetnek.

