Időjárás: Magyarország kellemes hétvégi előrjelzést, a világ meg vészjelzést kapott

Szombaton és vasárnap is nyári jellegű idővel kecsegtet az előrejelzés, kevés csapadékkal és erősödő napsütéssel. Eközben a világ óceánjai vészjelzést küldenek: a Copernicus legfrissebb mérései szerint 2026 áprilisa rendkívüli melegrekordot hozott.
2026.05.08, 19:12

A hétvégén nyáriasan meleg, túlnyomóan napos idő várható Magyarországon. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, bár a fátyol- és gomolyfelhőzet megnövekszik. Zápor, zivatar csak elszórtan, főleg a déli tájakon fordulhat elő. Az északkeletire forduló szél néha megélénkül. A hőmérséklet 25 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Időjárás: a hétvégén országszerte nyárias melegre és sok napsütésre számíthatunk / Fotó: Hemis via AFP

Vasárnap eleinte ragyogó napsütés lesz, majd délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Csapadék estétől várható. A délkeleti szél megélénkül, a nappali maximumok 24 és 29 fok között alakulnak. Hétfőn a többórás napsütés mellett gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakul.

Délutántól egyre inkább megerősödik az északnyugati szél, 19 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Miközben itthon kellemes, nyári jellegű időjárásra készülhetünk, globálisan továbbra is aggasztó jelek mutatkoznak a klímaváltozás felgyorsulásával kapcsolatban.

Rekordot döntött a tenger hőmérséklete

Az Európai Unió Copernicus éghajlatmegfigyelő szolgálatának adatai szerint 2026 áprilisa a mérések történetének egyik legmelegebb hónapja volt a tengerek felszíni hőmérséklete szempontjából. A globális átlag jelentősen meghaladta a szokásos értéket, több térségben – különösen a Csendes-óceán trópusi részein – erős tengeri hőhullámok alakultak ki.

A szakértők szerint ez már nem csupán átmeneti időjárási jelenség, hanem a globális felmelegedés egyértelmű jele. Az óceánok hatalmas hőmennyiséget képesek elnyelni, így a tartós melegedés hosszú távon hatással lehet az időjárási rendszerekre, a tengeri élővilágra és a part menti területek lakóira egyaránt.

Emellett az északi-sarki tengeri jég kiterjedése is az átlag alatt maradt. Az elmúlt időszakban szélsőséges időjárási események sorozata kísérte a melegedést: trópusi ciklonok, villámáradások, árvizek és aszályok egyaránt előfordultak különböző kontinenseken.

Sokkoló látvány: szinte át lehet sétálni a Kis-Dunán, alig van benne víz

Drasztikus mértékben lecsökkent a Duna vízszintje. Az aszályos időjárás miatt a folyó vízállása országszerte nagyon alacsony. Miután hetek óta nem esett kiadós eső hazánkban, így egy hosszú, száraz időszak van mögöttünk, ami a Duna vízállásán is meglátszik.

