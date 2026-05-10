Időjárás: jelentős fordulat várható, ekkor eshet végre az eső
Vasárnap sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti, délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben – jelentette az Időkép.
A Hungaromet facebookos oldalán arról ír, hogy ma sok napsütésre számíthatunk a gomolyfelhők mellett, amelyekből napközben csak kevés helyen lehet zápor.
Aztán délutántól délnyugat felől növekszik, néhol meg is vastagszik a felhőzet, és növekszik a csapadék előfordulási esélye.
A déliesre forduló szél csak helyenként élénkül meg. A csúcsérték általában 23 és 28 fok között alakul.
Hétfőn a napsütést gyakran zavarják majd gomolyfelhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A legmelegebb órákban 20-26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, majd estére egyre többfelé megszűnik a csapadékhullás, de elsősorban keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben csak 12 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.
Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki futó záporok. A Dunától keletre a nyugati, északnyugati szelet élénk széllökések kísérhetik, nyugaton és északnyugaton pedig a délies szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők.
Az állami meteorológiai szolgálat szerint a nyugati határon szombaton már voltak zivatarok, és környezetükben megerősödött a szél. Egy-egy villám azonban még a déli, délkeleti tájakon fordult elő. A hőmérséklet - országosan - a sokéves átlag felett alakult szombaton, a csúcsérték jellemzően 23 és 26 fok között változott. A déli tájakat a felhőzet "megvédte" a hideg hajnaltól, míg az északi határ közelében 5 fok környékére hűlt a levegő.
Időjárás: katasztrófa készül Magyarországon, megszólalt a meteorológiai szolgálat – 125 éve alig történt ilyen
Áprilisban a megszokott csapadékmennyiségnek csak az egytizede esett le Magyarországon – erről számolt be a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Az időjárás súlyosan befolyásolja a magyar gazdaság teljesítményét.
A mezőgazdaság kibocsátása 2025-ben meghaladta a 4,4 ezermilliárd forintot, az egy évvel korábbinál 6,1 százalékkal volt magasabb. A bővüléshez a teljes termelési volumen 2,6 százalékos csökkenése és az árszínvonal 8,9 százalékos emelkedése járult hozzá.
A növénytermesztés volumene 7,9 százalékkal kisebb, az állattenyésztésé 4 százalékkal nagyobb lett. Hazánk 2 százalékkal részesedett az Európai Unió teljes mezőgazdasági kibocsátásából 2025-ben.
A friss meteorológiai jelentésből az derült ki, hogy miközben a tapasztalatok szerint áprilisban átlagosan 40 milliméter eső esik Magyarországon, az idén
mindössze 4 milliméter esett országos átlagban,
vagyis az ilyenkor jellemző mennyiség egytizede. További rossz hír, hogy az országnak csak egy kis részén, a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett tíz milliméternél több eső áprilisban.
Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban, az eddig beérkezett adatok szerint kilenc automata mérőállomáson (ezek közül kettő a fővárosban van) nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában.