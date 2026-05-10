Időjárás: jelentős fordulat várható, ekkor eshet végre az eső

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A legtöbb helyen mérsékelt marad a keleti, délkeleti szél, de néhol egy-egy élénk széllökés előfordulhat. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben – jelentette az Időkép.

A Hungaromet facebookos oldalán arról ír, hogy ma sok napsütésre számíthatunk a gomolyfelhők mellett, amelyekből napközben csak kevés helyen lehet zápor.

Aztán délutántól délnyugat felől növekszik, néhol meg is vastagszik a felhőzet, és növekszik a csapadék előfordulási esélye.

A déliesre forduló szél csak helyenként élénkül meg. A csúcsérték általában 23 és 28 fok között alakul.

Hétfőn a napsütést gyakran zavarják majd gomolyfelhők, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A legmelegebb órákban 20-26 fokot mérhetünk, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra, majd estére egyre többfelé megszűnik a csapadékhullás, de elsősorban keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben csak 12 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.

Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki futó záporok. A Dunától keletre a nyugati, északnyugati szelet élénk széllökések kísérhetik, nyugaton és északnyugaton pedig a délies szél lesz élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Délután 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők.