Ennyi volt az iráni tűzszünet? Halálzónává válik a Hormuzi-szoros: Amerika bosszút állt Iránon, de ezzel nem számolt

Az amerikai haderő csütörtökön válaszcsapást intézett iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen Irán részéről indított támadásokért – közölte pénteken a Középső Parancsnokság (CENTCOM). Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra válaszul indítottak, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három, a Hormuzi-szorosban az Ománi-öböl felé, nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót csütörtökön.

Az amerikai haderő nem hagyott fel az iráni célpontok elleni támadásokkal / Fotó: Reginald Mathalone / AFP

A CENTCOM szerint a célpontok között rakéta- és drónindító állások, katonai irányítási posztok, és hírszerző, megfigyelő csomópontok szerepeltek az iráni partvidéken. Amerikai Egyesült Államok álláspontja alapján a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, ugyanis iráni erőszakos cselekményre válaszul indult.

Az amerikai hírszerzés értékelése szerint Irán a korábban közöltnél több épségben maradt fegyverzettel rendelkezik, és akár még hónapokig képes lehet ellenállni az amerikai blokádnak - írta a Washington Post csütörtökön.

A napilap a Központi Hírszerző Ügynökség egy belső jelentésére és egy kormányzati tisztségviselőre hivatkozva írta azt, hogy amerikai feltételezés szerint Irán mobil rakétaindító állásainak mintegy háromnegyede épségben maradt, valamint a konfliktus kezdete előtti rakétakészletének 70 százalékával is rendelkezik még, miután hozzáférhetővé tették a támadást elszenvedett földalatti raktárakat.

Ezernél is több hajó marad a konfliktuszónában

Mintegy 1500 hajó és legénysége rekedt a Perzsa-öbölben az Irán által a Hormuzi-szorosban bevezetett blokád miatt - közölte csütörtökön Panamában a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára, az ENSZ tengeri biztonságért felelős ügynökségének vezetője.

„Mostanáig mintegy 20 ezer főnyi legénység és mintegy 1500 hajó rekedt ott. Ezek ártatlan emberek, akik nap mint nap a többi ország javát szolgáló munkát végeznek, és olyan geopolitikai helyzetek csapdáiba esnek, amelyekhez semmi közük nincs” – mondta Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára az Amerikai Tengeri Konferencia megnyitóján a panamai fővárosban.