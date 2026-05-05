Brutális fenyegetést tett közzé Amerika: ekkora pusztítás vár Iránra, ha ismét támadásba lendül

Az Amerikai Egyesült Államok hadseregének pusztító tűzerejével néznek szembe azok az iráni erők, amelyek megtámadják a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban.

A miniszter a Pentagon sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy békés célokat szolgál a Hormuzi-szoros védelme érdekében indított amerikai kezdeményezés, a Donald Trump elnök által életre hívott Szabadság Projekt.

„Azt szeretnénk, ha ez egy békés művelet lenne, de készenlétben vagyunk, és fegyvereink megtöltve, hogy habozás nélkül megóvjuk embereinket, hajóinkat, repülőinket és ezt a küldetést” – fogalmazott Pete Hegseth. Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedő hajók védelmében indított művelet nem része az amerikai haderő február 28-án Irán ellen indított akciójának. Mint mondta, azt külön kell választani a Hatalmas Harag művelettől.

„A Szabadság Projekt természetéből fakadóan védelmi jellegű, a hatósugarát illetően korlátozott, időtartamát tekintve pedig átmeneti” – jelentette ki a tárcavezető. Hozzáfűzte, hogy annak végrehajtása során az amerikai erőknek nem szükségszerűen kell majd iráni felségterületre vagy légtérbe belépniük. Pete Hegseth felhívta a figyelmet arra, hogy a Teheránnal áprilisban életbe lépett tűzszünet változatlanul életben van.

Dan Caine, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke a tájékoztatón beszámolt arról, hogy a Hormuzi-szoros védelmében hétfőn elindított katonai műveletben 100 repülőgép, illetve egyéb légi eszköz vesz részt, amelyek a nap 24 órájában járőröznek a közlekedési útvonal felett, és közölte, hogy a keddi nap csendesebbnek látszik.

Több mint ezer hajó várja, hogy távozhasson Irán közeléből

Az amerikai főtiszt elmondta, hogy az Arab-öbölben jelenleg 1550 hajó és azok fedélzetén több mint 22 ezer fős legénység vár arra, hogy átjuthasson a Hormuzi-szoroson.

Az amerikai művelet első napján, hétfőn – megerősített hírek szerint – amerikai zászló alatt közlekedő két hajó átjutott a Hormuzi-szoroson, míg az amerikai haderő egységei megsemmisítettek hat felfegyverzett iráni kishajót.