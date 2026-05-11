Irán nem enged, Trump bombázással fenyeget: veszélyben az iráni háború törékeny tűzszünete

Patthelyzet alakult ki az iráni háború lezárására irányuló erőfeszítésekben, a törékeny tűzszünet azonban egyelőre kitart. Washington megküldte a háború lezárásáról, a szoros újranyitásáról és Irán nukleáris programjának visszafogásáról szóló javaslatát Teheránnak. Az iráni állami televízió jelentése szerint Teherán azt elutasította, mert szerinte felérne a megadással. Irán ehelyett „háborús jóvátételt követel az Egyesült Államoktól, teljes iráni szuverenitást a Hormuzi-szoros felett, a szankciók megszüntetését és a lefoglalt iráni vagyonok felszabadítását”. Irán vasárnap pakisztáni közvetítőkön keresztül küldte meg a válaszát a legújabb amerikai javaslatra, amit Donald Trump amerikai elnök gyorsan elutasított. Közösségi médiás bejegyzésben „TELJESEN ELFOGADHATATLAN!”-nak nevezte – számolt be az AP hírügynökség.

Továbbra sincs áttörés az iráni háború lezárásáról szóló tárgyalásokon, sőt a felek fenyegetőznek / Fotó: CFoto via AFP

Trump nem közölt részleteket arról, miért utasította el az iráni választ. Egy korábbi bejegyzésében azzal vádolta Teheránt, hogy csaknem 50 éve játszadozik az Egyesült Államokkal, majd hozzátette, hogy többé nem fognak nevetni.

Az iráni állami műsorszolgáltató szerint Irán új legfelsőbb vezetője, „új és határozott utasításokat adott a műveletek folytatására és az ellenséggel szembeni erőteljes fellépésre”, amikor találkozott az egyesített katonai parancsnokság vezetőjével. Modzstaba Hameneit egyébként a háború kezdete óta nem látták vagy hallották nyilvánosan.

A Hormuzi-szoros és az atomprogram az iráni háború kulcsfontosságú kérdései

Habár Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete korábban azt mondta, hogy Trump minden lehetséges esélyt megad a diplomáciának, mielőtt visszatérnének a harcokhoz, az amerikai elnök megint azzal fenyegetőzött, hogy újraindítja a teljes körű bombázásokat, ha Irán nem fogad el egy megállapodást a Hormuzi-szoros újranyitásáról és nukleáris programjának visszafogásáról.

Mint ismert, Irán a háború kezdete óta nagyrészt elzárta a stratégiai jelentőségű vízi utat, amely kulcsfontosságú a globális olaj-, földgáz- és műtrágya-kereskedelem szempontjából, s ezzel megrendítette a világpiacokat.