Teljesen kiakadt Izrael: megszakítja kapcsolatait az ENSZ főtitkárával – "Végeztünk"
Izrael csütörtökön bejelentette, hogy felfüggeszti kapcsolatait az ENSZ főtitkárának irodájával, miután izraeli szervezetek is felkerültek egy konfliktusokhoz kapcsolódó szexuális erőszakról szóló ENSZ-listára. Jeruzsálem szerint elfogadhatatlan, hogy Izraelt a Hamásszal és az ISIS-szel egy kategóriában említik.
Súlyos diplomáciai konfliktus robbant ki Izrael és az ENSZ között, miután Jeruzsálem bejelentette: határozatlan időre felfüggeszti kapcsolatait António Guterres ENSZ-főtitkár hivatalával.
A döntés nem sokkal azután született, hogy izraeli szervezetek is felkerültek az ENSZ azon listájára, amely a konfliktusövezetekben elkövetett szexuális erőszakkal összefüggésbe hozott szereplőket sorolja fel.
Az izraeli ENSZ-nagykövet, Danny Danon rendkívül kemény hangon reagált a döntésre. Az X-en közzétett videójában kijelentette, hogy Izrael ENSZ-képviselete „nem tart fenn további kapcsolatot” a főtitkár irodájával addig, amíg António Guterres a pozíciójában marad.
Danon szerint az ENSZ „erkölcsi szégyent” követett el azzal, hogy Izraelt ugyanazon a listán szerepelteti, mint a Hamászt, az ISIS-t és más terrorszervezeteket. Az izraeli diplomata úgy fogalmazott: a döntés bizonyítja, hogy Guterres „elvesztette minden hitelességét”.
Izraelben betelt a pohár
A vita középpontjában egy ENSZ-jelentés áll, amely a fegyveres konfliktusok során elkövetett szexuális erőszak eseteit és az ezekhez köthető szereplőket vizsgálja. Izraeli tisztviselők szerint az elmúlt hónapokban folyamatos egyeztetések zajlottak az izraeli ENSZ-delegáció és a világszervezet képviselői között. Jeruzsálem állítása szerint dokumentumokat, adatokat és részletes válaszokat is átadtak a jelentésben szereplő vádakkal kapcsolatban.
Az izraeli vezetés szerint azonban az ENSZ figyelmen kívül hagyta ezeket az érveket, és végül fenntartotta az izraeli szereplők listázását. Ez váltotta ki a mostani drasztikus diplomáciai lépést.
A konfliktus újabb állomása annak az egyre mélyülő szembenállásnak, amely Izrael és az ENSZ között bontakozott ki a 2023. október 7-i Hamász-támadás, valamint a gázai háború kezdete óta.
Az izraeli kormány az elmúlt hónapokban többször is azzal vádolta az ENSZ különböző szervezeteit és tisztviselőit, hogy elfogultan kezelik a konfliktust és aránytalanul bírálják Izraelt.
Az ENSZ részéről ugyanakkor rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a nemzetközi jog és az emberi jogi normák betartása minden konfliktusban részt vevő félre egyformán vonatkozik. A mostani döntés azonban tovább mélyítheti az amúgy is feszült viszonyt, és újabb diplomáciai csatározásokat hozhat a világszervezetben.
A lépés különösen érzékeny időszakban érkezett, amikor a gázai háború, a humanitárius helyzet és a nemzetközi politikai nyomás miatt Izrael és több nemzetközi szervezet kapcsolata történelmi mélyponton van.
Három hónap után válik újra elérhetővé az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A Wizz Air továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban áll a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel.