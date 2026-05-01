Izrael nem tett ilyet soha, olyan helyre telepítette a hipertech katonai lézert, ami meghökkenti a világot

Akár csak néhány éve ez politikai sci-finek tűnt volna. Izrael korszerű fegyverrendszereket – köztük egy fejlett lézert – küldött az Egyesült Arab Emírségeknek, hogy segítsen megvédeni az Öböl menti monarchiát az iráni rakéták és drónok heves támadásaival szemben – jelenti a brit Financial Times (FT).

Izraeli védelmi rendszer, lézerfegyvrer, drónok – új rétegek települnek a hagyományos kultúrára / Fotó: NurPhoto via AFP

Ma már ez kevésbé meglepő, de még mindig meghökkentő háttér, hogy a két országnak a 2020-as, Donald Trump amerikai elnök által közvetített Ábrahám-megállapodásokig nem volt hivatalos diplomáciai kapcsolata. A segítség „annak az értékét mutatta meg, hogy valaki Izrael barátja”, idéz egy regionális tisztviselőt a lap.

Az akcióra rohanvást került sor.

Az FT két, az ügyet ismerő, névtelenséget kérő forrást idéz. Szerintük Izrael nagy sietve szállított le egy Spectro nevű könnyű megfigyelőrendszert. Ez segít észlelni a beérkező drónokat – különösen a Sahidokat – akár 20 kilométer távolságból.

Egy, a telepítést ismerő személy és egy másik, az üzembe helyezés előkészületeiben jártas forrás szerint

Izrael elküldte a Vasnyaláb (Iron Beam) lézeres védelmi rendszer egy változatát is.

A lézer – amely rövid hatótávolságú rakétákat és drónokat párologtat el szó szerint – annyira új katonai csúcstechnológia, hogy Izraelben is idén vetették be először. Közvetve ott is Irán volt a másik oldalon, hiszen a lézert az általa támogatott Hezbollah Libanonból érkező lövedékei ellen használták.

Izrael védelmi rendszerei és személyzete a helyszínen termett: „beengedtük őket a legbelső köreinkbe”

Ami most történt és szivárgott ki, az teljes meglepetés: korábban nem volt szó róla, hogy a Vasnyalábot vagy a Spectrót megkapná az arab-félszigeti monarchia.

Mindkét fegyver védelmi jellegűnek számít, kiegészítik a már korábban az Emírségekbe telepített Vaskupola (Iron Dome) légvédelmi rendszert, amelyet „több tucat” izraeli katona működtet – mondták az ügyet ismerők. Az Iron Dome telepítéséről először az Axios számolt be.

Izrael jelentős mennyiségű, valós idejű hírszerzési információt is megosztott a nyugat-iráni rövid hatótávolságú rakéták indításának előkészületeiről, amelyek az Emírségeket célozták. Az arab állam viselte az iráni ellentámadás fő terhét az Egyesült Államok és Izrael közös háborúja során az iszlám köztársaság ellen.