Karácsony Gergely most már elkötelezett az olimpia mellett

2026.05.16, 13:37

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont.

Hozzátette: az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a – főleg közlekedést érintő – városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke beszámolójában azt mondta, hogy a magyar versenyzők jól helytálltak a februári milánó-cortinai téli olimpián, amelyen a legjobb eredmény a műkorcsolya páros negyedik helyezése volt. Ezután bejelentette: a következő hónapban először látogat Magyarországra Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, abból az alkalomból, hogy június 11-13-án Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
