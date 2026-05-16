Karácsony Gergely most már elkötelezett az olimpia mellett

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont.

Hozzátette: az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a – főleg közlekedést érintő – városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van.

Gyulay Zsolt, a MOB elnöke beszámolójában azt mondta, hogy a magyar versenyzők jól helytálltak a februári milánó-cortinai téli olimpián, amelyen a legjobb eredmény a műkorcsolya páros negyedik helyezése volt. Ezután bejelentette: a következő hónapban először látogat Magyarországra Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, abból az alkalomból, hogy június 11-13-án Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.