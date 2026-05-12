Megszólalt Karikó Katalin Hegedűs Zsolt felkéréséről – ezt tartja a legfontosabbnak

2026.05.12, 14:12
Frissítve: 2026.05.12, 14:21

Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon – tudatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága kedden.

Megszólalt Karikó Katalin Hegedűs Zsolt felkéréséről – ezt tartja a legfontosabbnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, „ha az ismereteimnek és tapasztalatomnak szól a felkérés, nem pedig a nevemnek, akkor elvállalom az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül”.

„Amiről ismereteim vannak, arról tudok tanácsot adni. Például ami jó az amerikai vagy a németországi egészségügyi rendszerben, azt át lehetne ültetni a magyarországi betegellátásba” – fogalmazott.

A professzor leszögezte, „a legfontosabb tennivaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek a lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés” Hozzátette: ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.

Korábban a Világgazdaság is megírta. hogy több száz milliárd forintos pluszforrást, új centrumkórházi rendszert és teljes egészségügyi átalakítást ígért a megválasztott egészségügy miniszter. 

Hegedűs Zsolt a bizottsági meghallgatásán azt is közölte, hogy a reform részeként öt államtitkárság működne az Egészségügyi Minisztériumban, külön terület foglalkozna például 

  • a digitális egészségüggyel, 
  • a járó- és fekvőbeteg-ellátással, 
  • valamint az alapellátással. 

Tanácsadónak kértem fel Karikó Katalint, aki a felkérést nagy örömömre elfogadta 

– jelentette be.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
