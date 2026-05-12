Megszólalt Karikó Katalin Hegedűs Zsolt felkéréséről – ezt tartja a legfontosabbnak

Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon – tudatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága kedden.

A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, „ha az ismereteimnek és tapasztalatomnak szól a felkérés, nem pedig a nevemnek, akkor elvállalom az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül”.

„Amiről ismereteim vannak, arról tudok tanácsot adni. Például ami jó az amerikai vagy a németországi egészségügyi rendszerben, azt át lehetne ültetni a magyarországi betegellátásba” – fogalmazott.

A professzor leszögezte, „a legfontosabb tennivaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek a lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés” Hozzátette: ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.

Korábban a Világgazdaság is megírta. hogy több száz milliárd forintos pluszforrást, új centrumkórházi rendszert és teljes egészségügyi átalakítást ígért a megválasztott egészségügy miniszter.

Hegedűs Zsolt a bizottsági meghallgatásán azt is közölte, hogy a reform részeként öt államtitkárság működne az Egészségügyi Minisztériumban, külön terület foglalkozna például

a digitális egészségüggyel,

egészségüggyel, a járó- és fekvőbeteg-ellátással,

valamint az alapellátással.

Tanácsadónak kértem fel Karikó Katalint, aki a felkérést nagy örömömre elfogadta

– jelentette be.