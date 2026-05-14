Magyar Péter belement: Kárpátaljára mehet a miniszterek végkielégítése, százmilliókat kaphatnak a határon túli magyarok

Megszületett a megállapodás a leköszönő miniszterek és államtitkárok végkielégítéséről: Magyar Péter elfogadta, hogy nem veszik el a törvény szerint járó pénzt. A több százmillió forintos összeget egy technikai számlára gyűjtik, majd kárpátaljai gyermekotthon támogatására utalják tovább.

Magyar Péter látszólag rábólintott Gulyás Gergely tervére, hogy a miniszteri végkielégítésekkel a kárpátaljai magyaroknak segítsenek / Fotó: Hegedüs Róbert

Új fordulatot vett a leköszönő miniszterek és államtitkárok végkielégítése körüli politikai vita. Gulyás Gergely csütörtökön arról beszélt, hogy Magyar Péter frissen hivatalba lépett miniszterelnök elfogadta: nem veszik el a törvény szerint járó juttatásokat a távozó kormánytagoktól.

Ehelyett egy külön technikai számlára gyűjtik össze a 3-6 havi illetményeknek megfelelő összegeket, amelyeket később egy kárpátaljai gyermekotthon támogatására utalnak tovább.

A bejelentés lényegében kompromisszumot jelent a napok óta tartó politikai konfliktusban. Magyar Péter korábban még arról beszélt, hogy a távozó minisztereknek „eszükbe se jusson” felvenniük a több tízmillió forintos végkielégítéseket, és azt ígérte: az új kormány nem fogja jóváhagyni a kifizetéseket.

A Fidesz részéről erre reagálva Gulyás Gergely a sajtótájékoztatója során azt mondta, hogy a vita „kisstílű”, mert a juttatások törvény szerint járnak a távozó tisztségviselőknek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: „a miniszterelnök sem áll a törvény felett”, ezért a pénzek visszatartása jogilag erősen vitatható lenne.

A mostani megoldás szerint azonban a pénz végül nem a leköszönő politikusoknál marad. A juttatásokat technikai számlára irányítják, majd onnan tovább utalják a kárpátaljai Nagydobrony gyermekotthonának támogatására.

Óriási összeggel támogatnák a kárpátaljai magyarokat

A jelenlegi szabályok alapján azok a miniszterek és államtitkárok, akik legalább három évig betöltötték tisztségüket, hathavi illetményüknek megfelelő összeget kapnak távozáskor. Akik legalább egy évig, de három évnél rövidebb ideig voltak hivatalban, háromhavi juttatásra jogosultak.

A legtöbb miniszter esetében ez bruttó 23 millió forintot jelenthet, de vannak ennél jóval magasabb összegek is. Nagy Márton és Lantos Csaba például akár bruttó 38 millió forintos végkielégítésre is jogosult lehet. Csak a miniszterek juttatásait számolva az összeg meghaladhatja a 350 millió forintot, az államtitkárokkal együtt pedig ennél is jelentősebb lehet.